Kometa ukončila karanténu a dnes začne s tréninkem

Ilustrační foto - Utkání 1. kola hokejového poháru Generali Česká Cup, skupina C: HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, 4. srpna 2020 v Brně. V hledišti areny jsou označené sedačky, které diváci kvůli opatření proti šíření koronaviru nesmí používat.

Ilustrační foto - Utkání 1. kola hokejového poháru Generali Česká Cup, skupina C: HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, 4. srpna 2020 v Brně. V hledišti areny jsou označené sedačky, které diváci kvůli opatření proti šíření koronaviru nesmí používat. ČTK/Šálek Václav

Brno - Hokejisté Komety ukončili karanténu a po téměř čtrnáctidenní přestávce se dnes odpoledne vrátí do tréninkového procesu. Klub to uvedl na svém webu. Zatím ale není jasné, kdy tým Libora Zábranského sehraje první mistrovské utkání sezony.

Kometa dosud nesehrála ani jeden extraligový zápas. Den před začátkem soutěže klub oznámil, že šest hráčů a jeden člen realizačního týmu nahlásili vysoké teploty, a z toho důvodu celý tým absolvoval testy na koronavirus. Ty nakonec odhalily 22 pozitivních výsledků a klub musel do karantény.

Ta nyní skončila a tým se sejde odpoledne na prvním společném tréninku v DRFG areně. Kdy bude hrát extraligový zápas, to zatím není jasné. Z pohledu Komety by to mohlo být v pátek 2. října, ale na tento den naplánovaný zápas byl odložen kvůli nemoci v týmu Západočechů. Teoreticky se Brňané mohou spojit s některým ze "zdravých" mužstev a dohodnout se na dohrávce či předehrávce.