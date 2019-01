Brno - K bezproblémovému vítězství dospěla ve 40. kole hokejové extraligy mistrovská Kometa. Na vlastním ledě zdolala ekonomickými starostmi a zdravotními problémy zmítaný Chomutov 7:1 a dočkala se nejen třetí výhry v řadě, ale i rekordní sezonní výhry a největšího počtu vstřelených branek v jednom utkání. Naopak Piráti prohráli počtvrté za sebou.

Kometa sice vstoupila do zápasu aktivně, lépe bruslila a byla důraznější, ale nedostala se do střeleckých příležitostí, z nichž by mohla otevřít skóre v duelu s předposledním celkem extraligy.

Chomutov přijel do Brna bez devíti hráčů obvyklého kádru a trpělivě čekal na svoji šanci. Ta přišla nečekaně brzo. Už v sedmé minutě využil Raška nepozornosti v brněnské obraně a tváří v tvář Vejmelkovi zasunul puk za jeho záda. A pro Severočechy mohlo být ještě líp, ovšem Gut další vyloženou šanci nevyužil.

Brno ale celou sezonu sází na svůj elitní útok, který také zařídil vyrovnání. Klasicky po nahravce Holíka pálil bez přípravy Mueller a svým 21. gólem v sezoně se osamostatnil v čele tabulky střelců soutěže.

Po neurovnané první třetině mohl Kovář strhnout vedení na stranu Chomutova, ale trefil jen břevno. To byla na hodně dlouhou dobu poslední šance hostí. Dění na ledě naprosto ovládla Kometa. A brzy svoji dominanci promítla i do skóre. Nejprve udeřilo přesilovkové komando, na jejímž konci byl Zaťovič. Pak se prvního gólu v brněnském dresu dočkal kuriózně Orsava, který odražený puk dovezl do sítě na zádech, což sudím potvrdilo video.

Potlesk pro chomutovské hokejisty zazněl z brněnských ochozů v poslední minutě druhého dějství, když Raška sudím přiznal, že nebyl faulován a domácí hráč tak nemusel na trestnou lavici, kam byl arbitry původně poslán.

Oslabení hosté už na vážnější vzdor mistrovskému celku nezmohli. Zápas se vyvíjel zcela jednoznačně ve prospěch domácích a bylo jen otázkou, zda Kometa překoná svůj sezonní rekord v počtu vstřelených gólů v jednom utkání a zaknihuje rekordní vítězství. Oboje se po brankách Malce, Zaťoviče a Čermáka podařilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá. Probudilo nás cinknutí o břevno v první minutě druhé třetiny. Od té doby jsme začali hrát, začali jsme bruslit, kombinovat, tím jsme zápas dostali na svoji stranu. Ve třetí třetině jsme v tom pokračovali a zaslouženě jsme vyhráli. Jsem rád, že hráči po nepovedené první třetině přepnuli v hlavách a soupeře porazili. Erat nehrál kvůli zdravotnímu problému, ze stejných důvodů jsme ve třetí třetině stáhli Tomáše Plekance."

Jan Šťastný (Chomutov): "Nechci, aby to vyznělo jako nějaká výmluva. My ctíme kvalitu soupeře, ale bohužel jsme přijeli bez gólmanské jedničky a bez sedmi hráčů základní sestavy. V situaci, v níž se nacházíme, se to nějak sešlo. Když to řeknu lidově, tak kdo měl u nás brusle, tak odjel na utkání. Musím říct, že začátek zápasu byl z naší strany výborný, hráči plnili, co jsme si řekli, chtěli jsme se dostat domácím pod kůži a urvat to bojovností. Stačilo to jen první třetinu, pak Kometa ukázala svoji kvalitu a k ničemu nás nepustila."

HC Kometa Brno - Piráti Chomutov 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 11. Mueller (P. Holík, Dočekal), 24. Zaťovič (Mueller, O. Němec), 28. Orsava, 31. J. Hruška (Orsava, Bartejs), 44. Malec (P. Holík, O. Němec), 54. Zaťovič (Mueller, J. Hruška), 54. L. Čermák (Vondráček, Orsava) - 7. Raška (L. Kovář, Duda). Rozhodčí: A. Jeřábek, Obadal - Malý, Komárek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 7016.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Mikyska, Štencel, Gulaši, Bartejs, Z. Michálek, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Mallet, Plekanec, Kusko - Vondráček, J. Hruška, Orsava - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.

Chomutov: Pavlát - Valach, L. Kovář, Knot, Dietz, Buchtela, Jank, Trefný - T. Svoboda, Štovíček, Marjamäki - Havel, Huml, Koblasa - Duda, Raška, Dlouhý - Chrpa, Gut, Koblížek. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.