Brno - Hokejisté Brna chtějí ve středeční předehrávce 18. kola extraligy proti Zlínu odčinit poslední dvě porážky s Libercem a na ledě Sparty. I když úřadující mistři nezískali v těchto dvou zápasech ani bod, udrželi si ve vyrovnaném středu tabulky páté místo. Od devátých Beranů, jimž se naopak v posledních utkáních výsledkově dařilo, však dělí Kometu pouze dva body.

Poslední nevydařené vystoupení na Spartě, kde vedli 2:0, ale nakonec prohráli 2:4, si Brňané detailně prostudovali. "Na rozdíl od předcházejících zápasů jsme si tentokrát rozebrali video více a intenzivněji. Nejen naše chyby, ale i pozitivní věci, které tam byly," řekl dnes novinářům trenér Kamil Pokorný.

Jedním z hlavních problémů je špatná produktivita. V každém z uplynulých dvou duelů vstřelila Kometa pouze dva góly, což příliš neodpovídalo její útočné aktivitě.

"Musíme mít větší tlak do branky. Nemůžeme říci, že by nás někdo ze soupeřů vyloženě přehrával. Potřebujeme ale z času, který strávíme v útočném pásmu, vytěžit více. S Libercem i proti Spartě jsme měli podle statistik vždy více než třicet střel. Ale je rozdíl mezi střelou a následným tlakem po střele do branky," uvedl brněnský kouč.

Poslední zlepšené výsledky hostů zaregistroval. "Možná nemá Zlín až takové hvězdy v kádru, ale o to více pracuje, je důrazný a nepříjemný. Když se výsledkově chytí, tak je právoplatným extraligový soupeřem, jenž má nyní velkou formu. Na nás bude, abychom odčinili před domácími diváky poslední dva nepovedené zápasy," prohlásil Pokorný.

Zlínští hokejisté na rozdíl od Komety v posledních dvou zápasech doma s Mladou Boleslaví a Olomoucí naplno bodovali. Čtyři výhry z celkových šesti od začátku ročníku zaznamenali během posledních pěti utkání. "Zvedla se nám produktivita. K tomu navíc výborně chytá brankář Sedláček," pochvaloval si zlínský trenér Robert Svoboda.

Tuší, že Kometa bude mimořádně těžkým soupeřem, i přes její poslední nezdary. "Domácí mají silný kádr. Pro nás bude důležitý vstup do zápasu, abychom přečkali očekávaný tlak Brna. Také se musíme vyvarovat zbytečných faulů, protože Kometa má nebezpečné přesilovky," řekl Svoboda.

Statistické údaje před předehrávkou 13. kola Tipsport extraligy: HC Kometa Brno (5.) - PSG Berani Zlín (9.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 9 zápasů/11 bodů (6 branek + 5 asistencí) - Jakub Herman 10/12 (5+7). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka průměr 2,34 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,67 procenta, Marek Langhamer 2,38 a 91,63 - Jakub Sedláček 2,67, 90,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa bodovala ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou, z toho třikrát naplno a jednou prohrála po samostatných nájezdech. - Zlín vyhrál na ledě Brna dva z posledních tří duelů. - Mistrovská Kometa dvakrát za sebou nebodovala, což se jí stalo poprvé v sezoně. Prohrála v pátek doma s Libercem 2:5 a v neděli na Spartě 2:4. - Zlín dvakrát za sebou naplno bodoval, když doma zdolal v pátek Mladou Boleslav 5:3 a v neděli Olomouc 4:0. Berani tak vyhráli čtyři z posledních pěti duelů.