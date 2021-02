Kometa s Hradcem třikrát ztratila vedení a znovu doma prohrála

Brno - Hokejisté Brna prohráli v 10. kole extraligy s Hradcem Králové 3:4 a utrpěli doma sedmou porážku v řadě. Kometa třikrát vedla, i díky dvěma gólům Petera Muellera, Hradec dokázal třikrát vyrovnat a v čase 57:08 rozhodl Jakub Orsava svou druhou brankou v utkání. Hradec zůstal v tabulce šestý a Brno deváté, ovšem jen zásluhou lepšího skóre před Litvínovem a Vítkovicemi.

V domácím dresu nastoupil oproti původnímu předpokladu a po dohodě klubů i obránce Petr Zámorský, který v Brně hostuje právě z Hradce. V brance dostal podruhé v sezoně příležitost Pavel Jekel.

Kometa začala koncentrovaně se snahou napravit špatné výsledky z posledních kol. V první třetině jí hodně pomohl Hradec, jehož obrana vyrobila při rozehrávce hrubé chyby, které Mueller a Holík potrestali góly.

Hosté měli opticky více ze hry i více důrazu, což uplatnili v bezprostřední blízkosti branky. Dvěma dorážkami dokázali vždy reagovat na vedoucí góly Komety a vyrovnat.

Po první přestávce se rozehrála partie s řadou šancí na obou stranách. Nejlepší střelec domácích Mueller trefil v přesilovce tyč, slibně se rozjela akce Klepiše, na jejímž konci byla tvrdá střela Pláška. Na druhé straně vyslal Smoleňák do šance Lva, ale Jekel se vyznamenal skvělým reflexem.

Brno poslal potřetí do vedení Mueller, který zakončil brilantní přesilovkovou kombinaci prvního útoku, ale ani tento náskok Kometě dlouho nevydržel. Cingel byl nejblíže k odraženému puku a poslal jej do sítě.

Ve třetí třetině ubyly šance. Brnu se stalo osudným vyloučení Barinky a Gulašiho v závěru zápasu a 80 sekund dlouhá přesilovka Hradce pět na tři, kterou využil Orsava.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Pro nás je hodnocení zase těžké. Pětapadesát minut jsme hráli parádní hokej, byl tam rozdíl oproti minulým zápasům z hlediska taktiky, nasazení, výkonu. Ale je potřeba hrát celých 60 minut, závěr jsme absolutně nezvládli. Nabídneme soupeři přesilovku pět na tři, to je neomluvitelné a byli jsme za to potrestáni. Teď už se těšíme na reprezentační přestávku, musíme vyčistit hlavy a připravit se kondičně na další část sezony. Hlavy dole nemáme, je potřeba pojmenovat problémy a řešit je."

David Kočí (Hradec Králové): "Dnes jsme měli dobrý start, chtěli jsme hrát hodně aktivně, soupeř hrozil rychlými protiútoky. Výsledek byl otevřený až do samého konce utkání, kdy nám domácí darovali čtyři minuty před koncem přesilovku pět na tři a my jsme ji využili. To rozhodlo celé utkání. Věřili jsme, že vyhrajeme, ale v tak luxusní dárek na konci v podobě dvojnásobné početní výhody jsme nedoufali. To se často nestává."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Mueller, 10. P. Holík, 31. Mueller (P. Holík, Zaťovič) - 8. Orsava (Jank, F. Pavlík), 13. Blain (Cingel), 37. Cingel (Graňák), 58. Orsava (V. Růžička ml., Blain). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Jekel - Zámorský, S. Svozil, Holland, Kučeřík, Mlčák, Gulaši, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, V. Němec, Schneider - Vincour, Süss, Plášek - Valský, Kusko, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Čáp, F. Pavlík, Jank, Graňák, Šalda, Gaspar - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Lev - Jergl, Zachar, R. Pilař. Trenér: V. Růžička st.