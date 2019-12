Kometa rekordně smetla Vary, šest bodů Muellera

Brno - Hokejisté Komety zvládli tři domácí zápasy během vánočních svátků s plným bodovým ziskem. V dnešním utkání 32. kola jasně přehráli karlovarskou Energii 9:1, dosáhli na rekordní výhru sezony i novodobé historie a oplatili Západočechům podzimní domácí porážku 2:7. V tomto extraligovém ročníku dokázaly vyhrát o osm branek právě jen Karlovy Vary, které zvítězily nad Pardubicemi 8:0. Na výhře Komety se podílel třemi brankami a stejným počtem asistencí americký střelec Peter Mueller.

Na čtyři branky nahrál Petr Holík, který se ale v polovině duelu zranil a utkání nedohrál. Kometa se vítězstvím posunula na páté místo tabulky, Vary klesly na sedmou příčku.

Kometa vstoupila do zápasu aktivně a s útočnou chutí. Výborně bruslila, vytvořila si převahu a brzy ji taky zužitkovala. Holík procpal nahrávku přes dva obránce na Muellera a americký střelec zasunul puk mezi betony gólmana Novotného.

Hosté se útočně osmělili až po inkasovaném gólu, ale Koblasův pokus z voleje neměl šanci být gólovým. Naopak podruhé udeřila Kometa, když Svozilovu střelu od modré tečoval na úrovni ramen Orsava a regulérnost gólu potvrdil videozáznam.

Jen 33 vteřin druhé třetiny stačilo k tomu, aby úderné komando z prvního brněnského útoku zakončilo další kombinaci třetím gólem a vyhnalo z branky Novotného. Sedmnáctiletému náhradníkovi Janu Bednářovi zvedl sebevědomí hned první zákrok, když zlikvidoval Muellerovo sólo, ale práce mu neubylo. Naopak.

Kometa pokračovala v drtivém tlaku, během pěti minut dali její hráči tři góly vesměs do odkryté branky. Už v polovině zápasu měl Mueller na kontě hattrick. "Bylo to krásné zakončení roku 2019," rozplýval se americký střelec. "Takové zápasy se nestávají často, a to nemyslím jen v mém podání, ale i celkově za tým."

Nádech exhibice domácím pokazily Vejmelkovo špatné vyjetí, po němž daly Vary čestný gól, a především zranění Holíka, který po nárazu na mantinel skončil na nosítkách.

Brňané při pětibrankovém vedení přece jen zvolnili tempo, což ale platilo jen do konce druhé třetiny. V závěrečném dějství rozjela Kometa brankostroj znovu a hostující hráči byli rádi, že si závěr roku nepokazili desítkou.

Hlasy trenérů po utkání: Kamil Pokorný (Brno): "My jsme výborně vstoupili do první třetiny, kdy jsme dali paradoxně jen dvě branky, pak jsme je začali dávat po parádních kombinacích. Odehráli jsme koncentrované utkání s jednou velkou kaňkou, kdy se zranil Holík, hrající v životní formě. To je pro nás hořké. První zprávy jsou takové, že kosti má celé, což potvrdil rentgen a další budeme vědět po magnetické rezonanci. Jedná se o zranění kotníku i kolena, byl to nekoordinovaný pád bez předchozího faulu." Tomáš Mariška (KarlovyVary): "Pro nás to byl nejhorší zápas v tomto roce, ať už výsledkově, tak i herně. Doběhl nás těžký program posledních dnů a zdravotní stav většiny hráčů. Měli jsme špatný pohyb, načal nás první smolný gól, po hraniční situaci jsme dostali druhou branku, což byl jeden klíčových momentů zápasu. Kometa byla celý zápas lepší, my jsme se celý zápas protrápili, výkon byl z naší strany špatný."

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Mueller (P. Holík), 18. Orsava (Svozil, J. Hruška), 21. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 26. Rákos (J. Hruška, Orsava), 28. Zaťovič (Mueller, P. Holík), 31. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 45. Plekanec (Mueller), 49. Vincour (Mueller, O. Němec), 50. Baranka (Orsava) - 32. T. Rachůnek (Flek, Plutnar). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Vejmelka - O. Němec, Malec, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Plekanec, Vincour - Orsava, Rákos, J. Hruška - Kucsera, Kusko, Dočekal - Kunc. Trenér: Zábranský.

Karlovy Vary: F. Novotný (21. Bednář) - Graňák, Šenkeřík, Plutnar, Šafář, Eminger, D. Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Vondráček, Raška, Černoch - Kohout, Skuhravý, Koblasa. Trenér: Pešout.