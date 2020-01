Kometa prohrála se Zlínem i třetí zápas v sezoně

Brno - Hokejisté Zlína zvítězili ve 34. kole extraligy v Brně 3:2 po samostatných nájezdech a porazili Kometu i potřetí v sezoně. Vítězný nájezd proměnil ve třetí sérii David Nosek. V brance Brna si premiéru před vlastním publikem v sezoně odbyl brankář Marek Čiliak, který do konce loňského roku hostoval právě ve Zlíně. Kometa si ziskem jednoho bodu pojistila čtvrté místo v tabulce. Zlín vyhrál pošesté v posledních sedmi utkáních.

Domácí vstoupili do zápasu velmi aktivně a v úvodních deseti minutách prakticky nepustili soupeře na útočnou polovinu. Z velké převahy ale nic nevytěžili, šance Zaťoviče i Muellera zlikvidovala obrana Beranů v čele s gólmanem Kašíkem.

Zlín zahrozil až v závěru prvního dějství, ale bombu Okála i pokusy Dufka a Honejska pochytal Čiliak, který jako host z Brna hájil zlínský dres ještě před týdnem.

Skóre otevřel hned v první minutě druhé třetiny Hruška, když zužitkoval křížnou přihrávku Pyrochty. Stavidla útočného hokeje se ovšem nijak neotevřela, na ledě se odehrával tuhý boj o každý metr. V domácím dresu byl dvakrát blízko svému prvnímu ligovému gólu mladý obránce Svozil, ovšem Kašík byl vždy na místě.

Zlín se dočkal opět až v závěru. Nejprve Šlahař spálil vyloženou šanci zblízka, ale vyrovnání přišlo po chybě brněnského obránce Pyrochty, po které nájezd na Čiliaka proměnil Dufek.

Třetí třetina se nesla v opatrném duchu na obou stranách s cílem nedostat gól. Po střele Horkého byl k němu blízko při dorážce Hruška i Plekanec. Ten nakonec rozjel akci, na jejímž konci byl střelec Mueller, jehož gól ale nebyl vítězný, neboť těsně po konci zlínské přesilovky prostřelil Čiliaka Okál a vynutil prodloužení.

V něm se nerozhodlo a na řadu přišly samostatné nájezdy, v nichž uspěli tři střelci Zlína (Dufek, Honejsek, Nosek) a jen dva z Komety (Zaťovič a Kusko).

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Měli jsme výborný začátek, ale nedali jsme v něm bohužel žádný gól. Zlín srovnal hru, troufám si říct, že jsme pak byli aktivnější, měli jsme šance i brejky, ale ujala se až střela Muellera. Jenže pak jsme pustili soupeře do přesilovky, kterou jsme dobře odbránili, ale nešťastný odraz puku nahrál soupeři na vyrovnání. Za aktivitu jsme chtěli druhý bod, ale na to se nehraje, Zlín zvládl líp nájezdy. My jsme trochu zklamaní, ale bylo to výborné utkání a mrzí nás, že jsme jej nedotáhli do vítězného konce."

Robert Svoboda (Zlín): "Viděli jsme dnes vynikající zápas, ve vysokém tempu, ve výborné kulise. Důležité pro nás bylo, že jsme přežili začátek a přesilovky domácích. Podržel nás Kašík, ozdobou utkání byli oba brankáři. My jsme vyrovnali z přesilovky, které nám teď jdou. Nájezdy jsou vždy loterie. Zápas se musel divákům líbit."

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. J. Hruška (Pyrochta), 52. Mueller (Plekanec) - 36. Dufek, 56. Okál (Honejsek), rozhodující sam. nájezd D. Nosek. Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Bryška, Rampír. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Čiliak - Mlčák, Baranka, L. Forman, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - Mueller, Plekanec, Zaťovič - Vincour, J. Hruška, Orsava - Kucsera, Rákos, Kusko - L. Horký, Střondala, Plášek. Trenér: Zábranský.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, M. Hamrlík - Kubiš, Fořt, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Claireaux, Fryšara, Dufek - R. Pšurný, P. Sedláček, Popelka. Trenér: R. Svoboda.