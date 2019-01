Brno - Hokejisté Brna prohráli ve 37. kole extraligy s Libercem 1:2 a připsali si třetí nezdar v řadě. Mistrovská Kometa zároveň nebodovala ani ve třetím vzájemném souboji s Bílými Tygry v sezoně.

Do domácí sestavy se vrátil po krátkém zdravotní pauze Martin Erat a hned při prvním střídání se dostal do slibné střelecké příležitosti. Willa ale nepřekonal. Úvodní minuty však patřily hostům, kteří aktivně napadali Kometu, dobře bruslili, svoji převahu ale nedokázali využít.

Brňané totiž dobře bránili prostor před Vejmelkou, který byl narušen jen jednou, když se v deváté minutě dostal do sólového nájezdu Kvapil, nejproduktivnější hráč soutěže ale Vejmelku nepřekonal.

Kometa postupně srovnala tempo hry, ve zbývajícím čase prvního dějství získala půdu pod nohama zvýšeným důrazem a těsně před přestávkou měla i velkou příležitost otevřít skóre. Ani Zaťovič však na Willa nevyzrál.

Zatímco po pěkných hokejových akcích gól nepadl, měnilo se skóre po celkem nevinném obkroužení Vejmelkovy branky, kdy Ordoš o výstroj brněnského gólmana dal první gól utkání.

Další změny do statistik mohla nabídnout liberecká přesilovka, v ní trefil Kvapil břevno. Will poté "čaroval" při nájezdu elitního brněnského dua, Zaťovič nahrál ideálně Muellerovi, americký útočník ale vyrovnat nedokázal. Naopak krátce po vypršení brněnského trestu zužitkovali hosté rychlou kombinací v druhý gól, o který se postaral Krenželok.

Ve třetí třetině se domácí snažili zápas zdramatizovat, Liberec ale hrál aktivně ve středním pásmu a Kometu do souvislejšího tlaku nepustil. Snížil se Brnu podařilo až při závěrečné power play, gól Muellera ale přišel už pozdě. Na vyrovnání již Kometa neměla čas.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Bylo to hodně bojovné utkání, soupeř hrál svoji typickou hru, dnes ještě možná více založenou na obraně. Když jsme se dostali do vyložených šancí, tak jsme gól nedali. Soupeř dal první gól hodně šťastně, sebevědomí na naší straně tak nebylo na patřičné úrovni. Bylo tam na naší straně hodně vyloučených, bere to čas, bere to výkon. Zahodili jsme dvě tutovky, náš gól v power play přišel pozdě a nezbývá mi než soupeři pogratulovat k vítězství."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme zde bojovné a těžké utkání s velmi kvalitním soupeřem. Byli jsme celý zápas trpěliví, dali jsme takové ty škaredé góly, které v podobných zápasech padají. Vyzvednout musím vynikající výkon brankáře Willa. Myslím si, že za bojovnost a organizovanou hru si odvážíme do Liberce tři zasloužené body."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 60. Mueller (M. Erat) - 22. Ordoš, 29. L. Krenželok (L. Hudáček). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 7431.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, J. Hruška - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - Lenc, L. Hudáček, Birner - Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.