Kometa potřetí v řadě vyhrála, Sedláček své nedávné spoluhráče vychytal

Olomouc - Hokejisté Komety vyhráli zápas 30. kola extraligy v Olomouci 2:0 a potřetí v řadě naplno bodovali. Kometa se střelecky prosadila dvakrát ve druhé třetině, velkou zásluhu na její výhře měl brankář Jakub Sedláček. Jednatřicetiletý gólman, jenž začal sezonu v Olomouci, si připsal 30 úspěšných zákroků a podruhé v sezoně udržel čisté konto.

Hanáci v pátek vyhráli v Litvínově, v domácím prostředí však na výhru bodově nenavázali. Ve 3. minutě mohl otevřít skóre Navrátil, Sedláčka ale nepřekonal. Podobně dopadl na druhé straně Kratochvíl, jenž nenašel recept na Lukáše. Aktuální hanácká jednička si poté při přesilovce Komety poradila i s pokusy Muellera.

Ve 25. minutě se hosté dostali do vedení, když se po Muellerově přihrávce dostal sám před Lukáše Krištof a otevřel skóre. Ještě ve druhé třetině přiblížil Kometu k vítězství Dočekal, který prostřelil olomouckého brankáře a připsal si první gól v sezoně. V poslední minutě druhé třetiny mohl snížit Kusko, jenž v Olomouci hostuje z Brna, Sedláčka však překonat nedokázal.

Přidat klid na brněnské hokejky mohli Zbořil se Zaťovičem, třetí gól však ve 45. respektive 46. minutě nepřidali. V polovině třetí části byla blízko snížení elitní formace domácích, Sedláček ale svůj tým podržel a neprůstřelnost udržel i při závěrečné power play domácích. Aktivní byl zejména Krejčí, hvězdný útočník se však tentokrát neprosadil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání, Kometa výborně bránila. Rozhodly dvě naše chyby, kdy jsme nechali Kometu jít do přečíslení, a z toho padly dva góly. Takové chyby zkrátka nemůžeme dělat. Já, když to řeknu, tak v nejhorším to mělo skončit 0:0. Na začátku třetí třetiny jsme hráli přesilovku, ale bohužel jsme ji odehráli špatně. Kdyby jsme ji proměnili, mohli jsme se dostat zpátky do zápasu. Dnes to ale nebyl takový výkon jako v pátek v Litvínově."

Jiří Kalous (Brno): "Očekávali jsme urputné utkání. Očekávali jsme boj, protože Olomouc odehrála výborný zápas v Litvínově. Když jsme se na to dívali, tak hráli hodně aktivně. Věděli jsme, že nás určitě nečeká nic lehkého. To se nakonec potvrdilo. Myslím si, že to byl boj o každý metr ledu. Jsme velmi rádi za tři body."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Krištof (Mueller, Holland), 32. Dočekal (R. Pavlík, Šoustal). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Klouček, Bohuněk. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet)

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Švrček, Rašner, Dujsík, Řezníček - Nahodil, D. Krejčí, J. Káňa - Kucsera, J. Knotek, Klimek - Navrátil, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a Tomajko.

Brno: J. Sedláček - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, D. Mikyska - Mueller, Krištof, Zaťovič - Horký, A. Zbořil, Jenyš - Kratochvíl, Rákos, Ostřížek - Šoustal, Dočekal, R. Pavlík. Trenéři: Zábranský a Kalous.