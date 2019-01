Brno - Dva góly někdejšího zlínského hráče Bedřicha Köhlera rozhodly zápas 39. kola hokejové extraligy, v němž mistrovská Kometa porazila Zlín potřetí v sezoně, tentokráte 4:2. Brno si tak pojistilo šesté místo v tabulce. V domácím dresu odehrál první zápas v sezoně šestatřicetiletý Zbyněk Michálek, v brance hostí chytal Libor Kašík, který ještě nedávno působil právě v Brně.

A od prvních minut se musel Kašík pořádně činit a čelit nájezdům zejména prvního brněnského útoku. Už v sedmé minutě se vytáhl proti střele Muellera, ale druhý minisouboj této dvojice už skončil vedoucím gólem Brna. Jubilejní dvacátou branku v sezoně americkému útočníkovi připravili v přesilovce veteráni Plekanec s Eratem.

Brno nátlakovou hrou zatlačilo Zlín do defenzívy, navýšení náskoku měli na svých hokejkách Zaťovič a Holík, ovšem Kašík byl pozorný. To se naopak nedá říct o brněnské obraně, po jejíž chybě se dostal do úniku Fořt a z první větší šance hostí vyrovnal.

Svým průběhem byla druhá třetina kopií první. Brno zúročilo úvodní nápor ve vedoucí branku, i nadále bylo směrem dopředu mnohem aktivnější. Jenže Zlínu stačilo třináct vteřin své první přesilovky, aby Kubiš vyrovnal.

Kometa ještě více roztočila svá ofenzivní chapadla, Köhler, který ve své kariéře odehrál pět sezon ve Zlíně, dal svůj druhý gól, na holi měl třetí. Zúročit tlak domácích mohli i Plekanec s Eratem, stejně tak mohl Zlín potřetí v zápase vyrovnat, ale Vejmelka vyzrál jak na Kuldu, tak i na Popelku.

Třetí dějství moravského derby už nebylo tak ofenzivní. Kometa přece jen více zpevnila zadní řady ve snaze nedostat gól, což činilo zlínským střelcům potíže v koncovce. Ubylo vyložených šancí na obou stranách, přibylo více soubojů.

Šest minut před koncem přinesla do brněnských řad klid čtvrtá branka, kterou po přihrávce Zaťoviče dal další exzlínský hráč ve službách mistra - Holík. O výsledku tak bylo rozhodnuto.

39. kolo hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Mueller (M. Erat, Plekanec), 22. Köhler (Gulaši, Zaťovič), 33. Köhler (Mueller, P. Holík), 55. P. Holík (Zaťovič, Štencel) - 19. Fořt (J. Ondráček, Řezníček), 27. Kubiš (J. Ondráček). Rozhodčí: Kika, Pešina - Ganger, Lederer. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Z. Michálek, Mikyska - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Plášek - Mallet, J. Hruška, Orsava - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný, Oslizlo a Horáček.

Zlín: Kašík - Žižka, Freibergs, Řezníček, Gazda, Zbořil, Valenta, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - E. Kulda, Herman, Lakatoš - Šlahař, Fryšara, Popelka - Honejsek, P. Sedláček, Anděl. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.