Kometa porazila ve šlágru kola Spartu a poprvé naplno bodovala

Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve 4. kole extraligy Spartu 2:0 a poprvé v sezoně naplno bodovali. Pražané naopak vyšli poprvé bodově naprázdno. O branky vítězů se postarali Petr Holík a Jan Hruška, čisté konto udržel Karel Vejmelka.

Kometa se před zápasem rozloučila s bývalým kapitánem Leošem Čermákem, který na jaře ukončil kariéru, během níž tým přivedl ke dvěma titulům mistra. Jeho dres s číslem 12 byl vyvěšen u stopu haly a navždy vyřazen z klubových čísel. "Byl to krásný zápas, plný emocí. Jsem rád, že jsme takové derby zvládli," řekl Čermák po utkání.

Čermákovi nástupci začali odkaz svého kapitána naplňovat okamžitě. Po 31 vteřinách se dostali do vedení 1:0. Holík si vyměnil puk s Muellerem a zblízka jej zasunul za Sedláčkova záda. "Fantastický start," rozplýval se nad gólem z první minuty domácí trenér Petr Fiala.

Kometu gól nastartoval a během celé první třetiny měla více ze hry a také si vytvářela šance. Blízko druhé brance v zápase byl Holík, ale jeho bekhend neměl patřičný důraz.

Sparta měla ve druhé třetině k dispozici čtyři přesilové hry, ale počínala si při nich bezradně, což lze přičíst i perfektní obraně domácích, která nedovolila soupeřům dostat se do koncovky. "Čtyřicet minut jsme nehráli dobře, do toho spadají i nevyužité přesilovky," řekl kapitán Sparty Michal Řepík.

Naopak Brno bylo mnohem efektivnější. Ve 24. minutě byl blízko druhému gólu Plekanenc, ale Sedláček jeho střelu zblízka chytil. Krátký byl až na Hruškovu dorážku Štencelovy střely, která navýšila brněnské vedení. To nezkorigoval ani v nejvyloženější šanci Pražanů Růžička, Vejmelka si s jeho střelou ze dvou metrů bravurně poradil.

"Měl jisté zákroky a puky mu nevypadávaly z rukou. To je pro tým moc důležité," pochválil kouč Fiala gólmana, který si připsal 26 úspěšných zákroků.

Ve třetí třetině Kometa ještě více zpevnila defenzívu, dobře bruslila a kontrolovala střední pásmo, čímž výrazně snižovala možnost Sparty ohrozit její branku. Naopak Hruška a Plekanec byli celkem blízko ke třetímu gólu. Ten ale nakonec nebyl potřeba, Kometa vítězství uhájila i přes více než dvouminutové power play hostí. "Tři body jsou jasně více, než moje čisté konto," řekl Vejmelka.

Hlasy trenérů po utkání.

Petr Fiala (Kometa): "Měli jsme fantastický start do zápasu, po půl minutě jsme vedli. Byl to pro nás velký doping, pak měla Sparta několik šancí, ale důležité bylo, že Vejmelka měl jisté zákroky a puky mu nevypadávaly z rukou. To je pro tým moc důležité. Ve druhé třetině jsme měli hodně vyloučených, ale podali jsme v obraně fantastický výkon, nedovolili jsme soupeři skórovat a tím že jsme odskočili do dvoubrankového vedení, tak jsme dospěli k zaslouženému vítězství. Mužstvu musím poděkovat za velice koncentrovaný výkon a i když jsme moc gólů nedali, tak musím dát klobouk dolů. S klidem na hokejkách jistě přijde i více gólů."

Uwe Krupp (Sparta Praha): "Kometa měla dobrý start, byli rychlí na puku, zvlášť v několika prvních střídáních. Cítil jsem, že po pěti minutách jsme se zlepšili, ale celý zápas jsme doháněli skóre. Druhý gól byl dalším krokem pro Brno směrem k výhře. Měli jsme šance, ale celkově bylo Brno houževnatější, tvrdě pracovalo a vyhrálo většinu soubojů. To rozhodlo."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Branky a nahrávky: 1. P. Holík (Mueller), 27. J. Hruška (Mueller, Štencel). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - D. Jelínek, Hynek. Vyloučení: 7:5. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, J. Hruška - Kucsera, Lev, Orsava - Jenyš, Kusko, Plášek. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Sparta: J. Sedláček - Polášek, Košťálek, Kalina, Jandus, T. Pavelka, Ďaloga - Řepík, V. Růžička, Smejkal - Forman, Pech, A. Kudrna - Říčka, Sukeľ, Rousek - Buchtele, K. Klíma, Dočekal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd