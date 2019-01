Brno - Hokejisté Brna porazili v předehrávce 42. kola extraligy na svém ledě Olomouc 4:3 po samostatných nájezdech. Rozhodující gól dal útočník Silvester Kusko. Obhájce titulu se tak ziskem dvou bodů posunul na čtvrtou příčku. Má jich na kontě celkem 56 jako Vítkovice, ale s lepším skóre. Hanáci prohrávali v průběhu duelu už 1:3, přesto nakonec bodovali s Kometou i počtvrté v sezoně a celkem popáté za sebou.

Kometa začala moravský souboj náporem a už v první minutě se do slibné šance dostal bek Barinka, ale brankáře Lukáše, jenž na poslední chvíli nahradil indisponovaného Konráda, nepřehodil. Brno zúročilo svoji mírnou převahu v osmé minutě, kdy se trefil i díky teči hostujících hráčů další obránce Gulaši.

Olomouc příliš šancí neměla, ale prosadila se podobně jako Brno: Galvasovo nahození tečoval Ondrušek a Vejmelka se zakrytým výhledem neměl šanci zasáhnout. Vrátit vedení na stranu Brna mohl Erat, když se šikovně prosmýkl kolem obránce, ale trefil jen tyčku Lukášovy branky.

V úvodu druhé třetiny nabrala převaha Komety ještě větší rozměry. A projevilo se to i na skóre. Přihrávky od zkušených tahounů Plekance a Zaťoviče dokázali využít zakončující střelci Mallet a Mueller a bylo to 3:1. Náskok mohli ještě navýšit ze slibných pozic opět Mueller a Čermák.

Jenže místo klidu a pohody přišla jemná teč Köhlera, který se snažil uchránit domácí branku pádem do Mrázovy střely a bylo to jen o gól. Zbytek třetiny jakoby tím byl poznamenán, neboť tlak Brna polevil. Ale hosté se k vážnějšímu ohrožení Vejmelkovy branky nedostali.

To ovšem neplatilo na začátku třetího dějství, kdy ujel Jergl a už po 17 vteřinách od návratu na led vyrovnal. Začínalo se prakticky znovu. Mnohem větší úsilí ke strhnutí vedení na svoji stranu vyvinuli domácí. Šanci z kategorie vyložených spálil po přečíslení dvou na jednoho Mueller, ale velký podíl na tom měl skvělý zákrok gólmana Lukáše. V závěru základní hrací doby už ve hře převládaly na obou stranách defenzivní povinnosti, které eliminovaly pokusy o tříbodový zisk.

Zápas tak pokračoval prodloužením, v němž měl hostující Burian na holi druhý bod, jenže nedal. Brno v závěru nevyužilo přesilovku a po nedělním duelu s Hradcem Králové si zopakovalo samostatné nájezdy. Dnes ale bylo úspěšnější, když hned první nájezd proměnil Kusko a protože Vejmelka vychytal všechny Hanáky, bylo rozhodnuto.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Olomouc je velice kvalitní mužstvo, není to náhoda, jak se prezentuje. My jsme po první třetině byli rádi, že byl stav 1:1. Něco jsme si pak řekli, byli jsme dvanáct minut lepším týmem, kdybychom ještě ke dvěma brankám něco přidali, mohlo být rozhodnuto. Ale provází nás to celou sezonu, nejsme při tlaku schopni soupeře dorazit. To se nám vymstilo, neboť Olomouc snížila, využila přesilovku a pak to bylo kdo s koho. Podržel nás gólman. Volba Kuska na samostatný nájezd byla jasná. Jsme rádi, že jsme to zvládli za dva body, i když pro zranění nedohrál Martin Erat. Blíže jeho problém ale specifikovat nebudu."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany to byl velice statečný výkon, dokázali jsme držet s domácími krok. Vstup do druhé třetiny se nám nepodařil a kdybychom inkasovali víc, tak asi bylo po zápase. Nicméně jsme se z té smyčky dostali, byli jsme i lepší, famózní zákrok vytáhl Honza Lukáš, který na poslední chvíli zaskočil za nemocného Konráda. Nájezdy já osobně neberu jako loterii; buď na ně máte hráče připravené, nebo ne. A Kometa je měla připravené výborně, proto domácí berou dva body."

HC Kometa Brno - HC Olomouc 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Gulaši (Mueller, Štencel), 22. Mallet (Plekanec), 26. Mueller (Zaťovič, P. Holík), rozhodující sam. nájezd Kusko - 12. Ondrušek (J. Galvas, Kolouch), 31. Mráz (Laš, J. Galvas), 41. Jergl (J. Knotek, Ostřížek). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:2. Diváci: 7214.

Kometa: Vejmelka - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, J. Hruška - Mallet, R. Zohorna, Kusko - Köhler, L. Čermák, Vondráček - Střondala. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Oslizlo a Horáček.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Jaroměřský, J. Galvas, Ondrušek, Švrček, Rutar, R. Staněk - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Handl, Strapáč, Burian - Tomeček, Kolouch, Holec - Mráz, Skladaný, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

1. Třinec 31 19 2 2 8 94:62 63 2. Liberec 32 18 3 3 8 111:83 63 3. Hradec Králové 33 15 6 3 9 96:80 60 4. Brno 34 14 5 4 11 99:94 56 5. Vítkovice 34 17 1 3 13 86:83 56 6. Plzeň 31 13 5 4 9 97:67 53 7. Olomouc 33 14 2 5 12 79:87 51 8. Mladá Boleslav 34 16 0 1 17 75:78 49 9. Sparta Praha 32 12 5 1 14 87:86 47 10. Litvínov 33 14 2 1 16 78:83 47 11. Zlín 33 12 2 4 15 89:98 44 12. Karlovy Vary 31 11 2 2 16 86:89 39 13. Chomutov 32 9 1 3 19 75:102 32 14. Pardubice 33 6 2 2 23 64:124 24