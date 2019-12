Kometa porazila Spartu 5:3, první bod si připsal navrátilec Erat

Brno - Hokejisté Komety Brno se po pěti zápasech na hřištích soupeřů představili ve vlastní hale a v 30. kole extraligy zdolali Spartu 5:3. Vítěznou branku dal v polovině utkání obránce Filip Pyrochta. V sestavě domácích se poprvé v sezoně po plánované operaci a rekonvalescenci představil Martin Erat. Osmatřicetiletý útočník přispěl k výhře svého týmu jednou asistencí a posunul Kometu na bod od šesté pozice.

Náskok Sparty, která prohrála druhé z posledních tří utkání, se v čele tabulky před druhým Libercem ztenčil na jeden bod. Zápas sledovalo 7700 diváků, čímž Brno zaokrouhlilo počet vyprodaných duelů v extralize na 200.

Erat se postavil do prvního útoku vedle Tomáše Plekance, oba veterány doplnil Tomáš Vincour a tato trojice dala dohromady 2121 startů v NHL. Na druhé straně chyběl zraněný Machovský, mezi sparťanskými tyčemi stál Jakub Sedláček.

Po opatrném začátku šla do vedení Sparta, když Forman ideálně uvolnil Pecha, který z mezikruží nedal Vejmelkovi šanci. Kometa svůj následný tlak proměnila ve dvě branky, když se zblízka trefili Holík a z nulového úhlu procpal puk za čáru Hruška. Vedení ale Brnu sebral přesnou střelou v přesilové hře Růžička.

Na začátku druhé třetiny ovládla dění na ledě Kometa, dobrým forčekinkem a bruslením si vynutila převahu, z které pramenily fauly hostujícího týmu. A přesilovky šly dnes Brňanům skvěle. Třetí gól dal po kombinaci elitního útoku Zaťovič, jenž se vrátil do sestavy po krátké zdravotní absenci, na čtvrté trefě se podílel první sezónní asistencí Martin Erat.

Sparta ale také dokázala trestat v početní výhodě, Pech svojí třináctou asistencí v ročníku a celkově 350. v kariéře nabil krásně Blainovi, který snížil stav opět na jednobrankový rozdíl.

V úvodu třetího dějství stálo při domácích štěstí, když při signalizovaném vyloučení sparťanů trefili domácí při nepřesné rozehrávce tyč vlastní prázdné branky. Kometa ale v dalším průběhu dobře bránila, nepouštěla Spartu do náporu. Z brejku pak udeřila díky Hruškovi popáté v utkání a rozhodla o svém vítězství.

Hlasy trenérů po utkání.

Kamil Pokorný (Brno): "Spartě vyšel lépe úvod, po vyrovnávacím gólu jsme se zvedli, hodně nám pomohli vynikající diváci. Otočili jsme skóre. Klíčové pro vývoj byly přesilové hry, využili jsme obě ve druhé části. Ve třetí jsme chtěli hrát dál aktivně, ale hlavně bezpečně směrem dozadu. Sparta musela jít za výsledkem, my jsme si počkali na kontr a díky němu jsme potvrdili výhru. Musím hráčům poděkovat, že odvedli parádní práci a předvedli výborný výkon

Uwe Krupp (Sparta): "Do utkání jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme si převahu a zaslouženě šli do vedení. V dalším průběhu hry jsme doplatili na vyloučení, Brno mělo silné přesilovky, dostalo nás v nich pod tlak a v prostoru před brankou toho dokázalo náležitě využít. To byl zřejmě hlavní důvod jeho vítězství, i když my jsme také neodehráli špatný zápas, ale neprosadili jsme se před bránou."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. P. Holík (Mueller), 18. J. Hruška (Rákos), 25. Zaťovič (P. Holík, Vincour), 32. Pyrochta (M. Erat, J. Hruška), 56. J. Hruška (Rákos) - 12. Pech (Forman, M. Jandus), 20. V. Růžička (Blain, Kalina), 35. Blain (Pech, V. Růžička). Rozhodčí: Hradil, Kika - Kis, Lučan. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:2. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Bartejs, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - M. Erat, Plekanec, Vincour - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Kucsera, Rákos, Kusko - Orsava, J. Hruška, Svačina. Trenér: Zábranský.

Sparta: J. Sedláček - Piskáček, Polášek, Blain, Kalina, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Říčka, Sukeľ, Rousek - Řepík, Tomášek, Smejkal - Forman, Pech, A. Kudrna - T. Pšenička, V. Růžička, D. Vitouch. Trenér: Krupp.