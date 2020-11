Kometa porazila Liberec 3:2 a podruhé za sebou bodovala naplno

Brno - Hokejisté Brna porazili ve 22. kole extraligy Liberec 3:2 a podruhé za sebou naplno bodovali. Kometa v zápase třikrát vedla, o výhře rozhodl ve 49. minutě kapitán Martin Zaťovič. Bílí Tygři vyšli podruhé za sebou naprázdno, když před duelem v Brně prohráli v pátek v Třinci.

Domácí začali velmi aktivně a brzy za to byli odměněni. Kombinaci elitní první formace zakončil prudkou střelou z mezikruží Holík a otevřel skóre. Psychická výhoda Brna ale trvala jen půl minuty. Knotovu vyraženou střelu bleskově zametl pod břevno Vejmelkovy branky Gríger a vyrovnal.

Rychlé góly posadily do zápasového sedla hosty, ale jen do prvního vyloučení. Vlachovo hákování potrestalo brněnské přesilovkové komando Schneider si připsal desátý gól sezony. Odpověď byla opět rychlá a ze stejného soudku. Liberec využil přesilovku, když na konci kombinace byla dělovka Birnera.

Liberec měl více ze hry i ve druhé třetině a to nejen zásluhou dvou přesilových her. Kometu však držel výborně chytající Vejmelka. V 33. minutě zlikvidoval samostatný nájezd Musila, vzápětí zmařil šanci Lence. Snad jedinou šanci v ofenzívně chudém pojetí Komety byla střela DeFazia, kterou chytil Kváča.

Hostující gólman se vyznamenal i na začátku třetí části při šanci Schneidera, která signalizovala přece jen vyšší útočnou aktivitu Brna. Hrálo se ve vysokém tempu, ovšem bez vyložených střeleckých příležitostí.

Ve 48. minutě využila Kometa přečíslení v obraně Bílých Tygrů a Zaťovič poslal potřetí svůj tým do vedení. Liberec odvolal gólmana dvě minuty před koncem, ale Brno poctivou defenzívou výhru uhájilo, byť na střely na branku prohrálo v poměru 19:44.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (Brno): "Změřili jsme síly s těžkým a kvalitním soupeřem. První třetina nebyla z naší strany špatná, ve druhé jsme byli pasivnější, soupeř nás přestřílel a přehrával. V poslední třetině jsme se soustředili na to, abychom zápas dohráli a zvládli. Chtěl bych vyzvednout celý mančaft, který šlapal. Nad ně bych dal výborný výkon brankáře Vejmelky a první lajnu. Oni jsou špičkoví hráči extraligy a měli by zápasy rozhodovat. To se také dnes stalo."

Patrik Augusta (Liberec): "Jako letos po několikáté musím říct, že odehrajeme dobrý zápas se špatným koncem pro nás. Nedali jsme spoustu tutových šancí a soupeř rozhodl jednou povedenou akcí ve třetí třetině. Bylo to jinak kvalitní utkání, ve většině průběhu jsme měli navrch, ale prohráli jsme. Rozhodla první lajna Komety, která odvedla vynikající práci. Nám chybí produktivita, v tom je základ."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

Branky a nahrávky: 4. P. Holík (Mueller, Zaťovič), 12. Schneider (J. Zbořil, P. Holík), 49. Zaťovič (P. Holík, J. Zbořil) - 5. Gríger (Knot, T. Rachůnek), 15. Birner (Šmíd). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Bez diváků.

Brno: Vejmelka - J. Zbořil, Král, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Hájek - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Horký - Vincour, Kunc, DeFazio - M. Svoboda, Brabenec, Plášek. Trenér: Horáček.

Liberec: Kváča - Hanousek, Šmíd, Knot, Rosandič, Havlín, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - A. Musil, P. Jelínek, J. Vlach - Zachar, A. Najman, Šír - Hrabík. Trenér: Augusta.