Kometa porazila Hradec a ukončila sérii šesti porážek v extralize

Brno - V nejsledovanějším zápase 20. kola hokejové extraligy porazila brněnská Kometa Hradec Králové 3:2 v prodloužení. Domácí vedli po dvou využitých přesilovkách kapitána Martina Zaťoviče. Za hosty nejprve snížil ve třetí třetině Jergl a minutu a půl před koncem základní doby vyrovnal rovněž v početní výhodě Červený. V prodloužení rozhodl svojí třetí brankou v zápase Zaťovič. Brňané tak ukončili sérii šesti porážek v řadě, naopak trápení Mountfieldu pokračuje, čtvrtfinalista Ligy mistrů nevyhrál už pět kol, dnes získal alespoň bod.

Klubový šéf Libor Zábranský při své obnovené premiéře na střídačce před vlastním publikem nenechal v sestavě kámen na kameni. Vedle jiného se lídrem prvního útoku stal Plekanec, složení jednotlivých řad pak nástupce Petra Fialy měnil i během utkání. Změny ve svých formacích udělal i poslední český zástupce v play off Ligy mistrů.

Nezměnil se ale očekávaný charakter hry, v němž převládala opatrnost a snaha neudělat chybu. Šancí bylo v první třetině poskrovnu, na straně Brna je měli Plekanec, Orsava a Lev, u hostů Rosandič. Do vedení ale šli přece jen aktivnější domácí, když Zaťovič zblízka využil přesilovou hru.

Partie s důrazem na pečlivost a bezchybnost pokračovala i po první přestávce. Kometa však měla navrch v početní výhodě. Zatímco Královéhradečtí svoji početní výhodu nevyužili, Brnu stačilo 18 vteřin při vyloučení Smoleňáka, aby kapitán Zaťovič přidal svůj druhý gól.

Další šance na navýšení náskoku měl Orsava, jemuž ale dnes střelecké štěstí nepřálo, stejně tak se vedlo i Svačinovi. Kometa měla nakročeno k tříbodovému vítězství, ale Východočeši se nevzdali. Na začátku 47. minuty využil přesilovou hru Jergl a vrátil je do hry o body.

Domácí neuhnuli od své poctivé obrany, důrazného forčekinku a dobrého bruslení, jenže dvě a půl minuty před koncem si Hradec Králové vybojoval přesilovku a zbytečné vyloučení Hrušky potrestal Červený.

V prodloužení pykal pro změnu hostující Rosandič a po kombinaci nejzkušenějších hráčů Komety poslal puk pod horní tyčku Mazancovy branky dnešní hrdina Brna Zaťovič.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Kluci dnes odvedli velmi dobrou práci, i když byli odměněni v uvozovkách jen dvěma body. Hráli jsem přesně to, co jsme chtěli; na našich hráčích byla vidět koncentrace, trpělivost a plnění taktických pokynů. Zaslouženě jsme vedli 2:0, byli jsme lepší, škoda jen nevyužitých šancí. Bohužel přišla dvě oslabení, při druhém si Hradec pomohl hrou bez brankáře a vyrovnal. Druhý bod z prodloužení je podle mě zasloužený, my si tohoto zisku vážíme."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Od začátku zápasu bylo vidět, v jakém rozpoložení se oba týmy nacházejí, hra byla neurovnaná a hodně nervózní. Kometa si pomohla dvěma přesilovkami, které ji dostaly na koně, měla tam i další šance a kdyby nám odskočila, bylo by rozhodnuto. Ve třetí třetině jsme zlepšili pohyb, byli jsme aktivnější, Brno se hodně brzo zatáhlo a začalo bránit výsledek. Nám také pomohly přesilovky, škoda, že v prodloužení jsme udělali faul a v přesilovce inkasovali. I tak si ale bodu moc vážíme, mužstvo ukázalo svůj charakter."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Zaťovič (Orsava), 35. Zaťovič (P. Holík), 63. Zaťovič (Plekanec, O. Němec) - 47. Jergl (Smoleňák, Červený), 59. Červený (Vincour, Jergl). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 3:2. Diváci: 7415.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Bartejs, Pyrochta, Štencel, Gulaši, Malec - Svačina, Plekanec, J. Hruška - Kucsera, P. Holík, Zaťovič - Jenyš, Lev, Orsava - Horký, Kusko, Plášek ml. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandič, R. Pilař - Jergl, Koukal, Červený - Smoleňák, Cingel, R. Pavlík - Vincour, Rákos, Chalupa - Vopelka, Kevin Klíma, Perret. Trenéři: V. Růžička st., T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.