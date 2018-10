Brno - Hokejisté mistrovské Komety Brno se po čtyřech zápasech dočkali plného bodového zisku, když ve 14. kole extraligy porazili poslední tým tabulky Chomutov 3:1. K vítězství Kometě dopomohl brankou a asistencí americký útočník Peter Mueller, dvě asistence si připsal další forvard Petr Holík. Brňané postoupili v tabulce na páté místo, Piráti zůstávají na dně s pouhými třemi výhrami ze 14 zápasů.

Stejně jako v předcházejících třech utkáních splnila Kometa v úvodní třetině svou dvougólovou normu. Piráti namlsaní páteční výhrou v Olomouci začali odvážně a snažili se držet otevřenou partii, do slibnější střelecké šance k ohrožení brankáře Vejmelky se však nedostali.

Skóre otevřel důrazný Mueller, který po Holíkově přihrávce tvrdou střelou zápěstím pod horní tyčku překonal poprvé brankáře Lukeše. I když se gólman Chomutova blýskl i několika dalšími úspěšnými zásahy, proklouzla mu do sítě těsně před koncem úvodní třetiny rána obránce Štencela.

Hned v úvodu druhé třetiny se po akci produktivního Holíkova útoku prosadil svým prvním gólem v sezoně obránce Ondřej Němec, který střelou po ledě překonal Lukeše a zvýšil už na 3:0. Po inkasovaném gólu jej v brankovišti Pirátů nahradil Stezka.

Brňané pod dojmem bezpečného náskoku polevili v tempu. Udržovali si sice územní převahu, chyběl jim ale důraznější tah na branku. Chomutov se v závěru druhého dějství i díky tomu herně probral. První Růžičkovu šanci po sólovém protiútoku ještě Vejmelka chytil, vzápětí už na další Růžičkovu střelu nedosáhl.

V závěrečné dvacetiminutovce se ještě Piráti snažili o zvrat. Jejich útočné aktivitě ale chyběl důraz a přesnější zakončení. Brňané se už do útočení naopak tolik nehrnuli. Zaměřili se na pozorné bránění a soupeři nedovolili ani zkorigovat výsledek.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Náš druhý vstřelený gól těsně před sirénou nám pomohl. Když jsme přidali třetí branku, což se nám delší dobu nepovedlo, tak jsme získali solidní náskok. Mrzí nás situace ze závěru druhé třetiny, kdy jsme soupeře pustili na čtyři minuty do tlaku a do gólových šancí. První Vejmelka vyřešil, ale vzápětí jsme udělali chybu a dostali branku. Ve třetí třetině jsme museli více bojovat a také zjednodušit hru. Kluci to zvládli. Nechtěli jsme Chomutov pustit ke kontaktnímu gólu. Škoda, že jsme dvě přesilovky ve třetí třetině, které jsme vyloženě špatně nesehráli, nevyužili také gólově."

Jan Šťastný (Chomutov): "Inkasovali jsme tři laciné branky, což rozhodlo o výsledku utkání. V první polovině zápasu jsme působili hodně naivně. Neměli jsme pohyb, ale ani bruslení. Kometa je kvalitní soupeř a vedla 3:0. Když chcete uspět na tak horké půdě s takovým týmem, tak si nemůžete dovolit mu nabídnout takový náskok. Bohužel se nám utkání nepovedlo. Přesilové hry jsme opět sehráli tristně. Zlepšila se naše hra v oslabení, což je jediné pozitivum. To však na nějaké body nestačilo. Proto mohu soupeři pogratulovat k zisku zasloužených tří bodů."

HC Kometa Brno - Piráti Chomutov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 20. Štencel (Köhler, J. Hruška), 21. O. Němec (Mueller, P. Holík) - 40. V. Růžička ml. (Dietz). Rozhodčí: Horák, Jeřábek - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:7, navíc T. Svoboda (Chomutov) na 10 min. Bez využití. Diváci: 7221.

Brno: Vejmelka - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Plášek - Köhler, R. Zohorna, Dočekal - od 21. navíc Süss. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Chomutov: Š. Lukeš (21. Stezka)- J. Mrázek, Jank, Knot, Dietz, Flemming, Štich, Valach - Duda, V. Růžička ml., Tomica - T. Svoboda, Klhůfek, Sklenář - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - Havel, Huml, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.