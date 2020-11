Kometa porazila Boleslav 3:2 a slaví první vítězství za tři body

Brno - Hokejisté Brna porazili v 17. kole extraligy Mladou Boleslav 3:2 a v šestém utkání sezony poprvé naplno bodovali. Kometa tak soupeři oplatila porážku ze středečního vzájemného souboje a ukončilo sérii tří výher Středočechů.

Kometě sice chyběli nemocní Holík, Mueller, Valský a také Luciani, ale poprvé se v brněnském dresu představily čerstvé posily Hájek, Svoboda a Gajarský. Hájek, bek New York Rangers, se na výhře domácích podílel dvěma asistencemi.

První šance vyrovnaného duelu se zrodila před Klimešem. Prudká boleslavská střela od modré čáry se ale po teči odrazila od břevna mimo. Na druhé straně se při jednom střídání dostali do slibné pozice Zaťovič a Schneider, ale ani oni se do střelecké listiny duelu nezapsali.

To se nakonec povedlo bývalému hráči Mladé Boleslavi Klepišovi, který zužitkoval kombinaci nejúdernější brněnské formace a prostřelil Krošelje. Zkušený útočník si připsal první gól v dresu Komety.

Brnu branka pomohla především k uklidnění, což se přeneslo zejména do kombinace a její přesnosti. Ve 24. minutě nabil Hájek puk do jízdy rychlému Pláškovi, který nedal Krošeljovi šanci. Krátce po přesilovce pak bombu Jakuba Zbořila tečoval Horký a náskok Komety tak vzrostl na 3:0.

Ve třetí třetině vsadili hosté vše na útočnou kartu, ovšem brněnská defenzíva dlouho pracovala výborně a nepustila Středočechy do vážnější příležitosti. Naopak z brejků mohla navýšit svůj náskok, ale Klepišovi poslední klička nevyšla podle představ.

Boleslav se ale nevzdala, nejprve v přesilovce propálil Klimeše Jääskeläinen, aby za necelé tři minuty Radim Zohorna snížil na rozdíl jednoho gólu. Sebevědomí se tak přesunulo na stranu hostí, jejich tlak v závěru gradoval. K dobru dostali i přesilovku, ale nevyužili ji, stejně jako 76 vteřin hry bez brankáře. Brno výhru uhájilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Mužstvo zaslouží velkou pochvalu, měli jsme hodně mladých hráčů v základní sestavě. První třetina byla z naší strany výborná, měli jsme pohyb, zlepšili jsme hru dopředu, což se projevilo zejména ve druhé třetině. Soupeř ale dobře bruslil, využil v posledním dějství přesilovku a my jsme si to zkomplikovali. Cením si ale toho, že kluci zápas odmakali a dovedli ho do vítězného konce. Moc si toho vážíme, tým se vydal ze všech sil."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Brno bylo dvě třetiny lepším týmem a zaslouženě vedlo, před poslední třetinou jsme jim to ale chtěli zkomplikovat a ukázat, že není hotovo. Hráli jsme na doraz, dali jsme dva góly, ale už jsme bohužel nedosáhli na vyrovnání. Byl to dnes v mnoha směrech duel podobný tomu středečnímu na našem ledě, akorát s jiným vítězem. Brno dnes vyhrálo zaslouženě. Pořád ještě doháníme herní manko, každý zápas pomáhá k tomu, aby se hráči dostali do lepší formy."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

Branky a nahrávky: 17. Klepiš (Schneider, L. Hájek), 24. Plášek (Horký, L. Hájek), 35. Horký (J. Zbořil, Vincour) - 48. Jääskeläinen (A. Zbořil, Ševc), 51. R. Zohorna. Rozhodčí: Šír, Mrkva - Bryška, Axman. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Klimeš - O. Němec, F. Král, Pyrochta, J. Zbořil, Svozil, Gulaši, L. Hájek - Schneider, Klepiš, Zaťovič - T. Svoboda, Rákos, Vincour - Horký, Brabenec, Plášek - Kunc, Gajarský, Matěj Svoboda. Trenér: Zábranský.

Mladá Boleslav: Krošelj - Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Klikorka, Fillman - J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský - Jääskeläinen, A. Zbořil, Kotala - Flynn, O. Najman, P. Kousal - Lunter, R. Zohorna, D. Šťastný. Trenéři: Rulík a Patera.