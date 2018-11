Brno - Hokejisté Komety Brno porazili v 18. kole extraligy Pardubice 2:0. Obhájci titulu zásluhou brankáře Karla Vejmelky poprvé v sezoně udrželi čisté konto, při obou vstřelených gólech si připsal asistenci Petr Holík. Kometa po dnešní výhře postoupila na třetí místo v tabulce, Pardubice klesly na 13. pozici. Na Brňany nyní čeká série čtyř zápasů na kluzištích soupeřů.

"Po přestávce byla první třetina opatrnější. Snažili jsme se hrát aktivně, ale soupeř svědomitě bránil a vyrážel k rychlým protiútokům. Bylo nesmírně důležité dát první branku. Hodně nás podržel brankář Vejmelka," uvedl trenér Brna Kamil Pokorný.

Kometa se už představila s novou posilou americkým obráncem Schausem, naopak brankář Kašík ještě sledoval utkání z tribuny. V sestavě Pardubic chyběli oba křídelní hráči prvního útoku Petr Sýkora s Rolinkem.

Navzdory jejich absenci drželi Východočeši se svým soupeřem v první třetině krok. Dobře bránili střední pásmo. Pokud se už dostala Kometa k zakončení, tak vynikl po střelách Zohorny a Muellera brankář Klouček. Do tlaku se hosté dostali hlavně v prvních dvou přesilových hrách, v koncovce si ale neporadili s gólmanem Vejmelkou.

Brňané zvýšili od druhé třetiny tlak, který také zúročili gólově. Ve 31. minutě důrazný útočník Mueller vybojoval u zadního hrazení kotouč, přes Holíka se dostal na modré čáře kotouč k obránci Malcovi, jenž svým prvním gólem v tomto ročníku prostřelil brankáře Kloučka.

"Bojovností jsme utkání urvali. Z gólu mám radost, ale pro mě je důležitější dobré bránění," poznamenal sváteční střelec Brňanů Tomáš Malec.

V závěru druhého třetiny využila Kometa přesilovku a po akci Holíka s Kašparem protlačil puk do sítě Zaťovič. Holík si připsal už svou čtrnáctou asistenci a je v extralize druhým nejlepším nahrávačem za Markem Kvalilem z Liberce, který má 19 přihrávek. "Byl bych ale raději, kdy v mé kolonce góly bylo vyšší číslo než jeden. Ale na střílení branek jsou v našem týmu jiní hráči," uvedl Holík.

Pardubice se ještě pokusily v závěrečné třetině o zvrat, Komety si ale pozornou defenzívou už výhru nenechala vzít. Jedinou vážnější šanci ke korigování výsledku měl ve 49. minutě Bubela, jehož dorážku do odkryté části branky stačil brankář Vejmelka vyrazit.

Necelé tři minuty před koncem po vyloučení brněnského útočníka Malleta zkusilo Dynamo dvouminutovou hru bez brankáře. Ale ani tuto početní výhodu gólově nezúročilo.

"Nebyl to z naší strany špatný výkon. Ale bez gólu se vyhrát nedá. Ani přesilovky nebyly špatně sehrané. Šli jsme za vítězstvím. Ale nebylo nám dnes přáno. Dokázali jsme přitom Brno dostat pod tlak," řekl útočník Pardubic Rostislav Marosz, který při absenci dvou hlavních opor Sýkory a Rolinka převzal kapitánskou pásku. "Trenér na mě ukázal, tak jsem to musel vzít. Naposledy jsem byl kapitánem v juniorce," usmál se Marosz.

Ve vzájemných zápasech bodovali Brňané osmkrát za sebou, z toho šestkrát vyhráli. Dynamo pod novým koučem Břetislavem Kopřivou vyšlo podruhé z pěti zápasů bodově naprázdno.

"Body nemáme, takže nemůžeme být spokojeni. Pro nás je v momentální situaci každý bod důležitý. Chtěli jsme v Brně uspět. Hráči pro to udělali hodně. Na zápas jsme se svědomitě připravovali. Narušili jsme hru Brna, což se nám dlouho dařilo. Soupeř využil přesilovku. Prostě jsme nedávali branky, takže jsme nemohli vyhrát. Výkon jsme odvedli výborný. Možná nejlepší, co u mužstva jsem. Ale bylo to marné," uvedl kouč Dynama Břetislav Kopřiva.

Hlasy trenérů po utkání

Kamil Pokorný (Brno): "Po přestávce byla první třetina opatrnější. Snažili jsme se hrát aktivně, ale soupeř svědomitě bránil a vyrážel k rychlým protiútokům. Bylo nesmírně důležité dát první branku, což se nám ve druhé třetině díky Malcově střele povedlo. Potom jsme měli strašlivou pasáž, v níž nás podržel brankář Vejmelka. Hodně nám pomohl druhý gól při přesilovce za soupeřovo špatné střídání. Ve třetí třetině jsme se snažili hrát zodpovědně. I když jsme měli dva vyloučené. Musím znovu pochválit Vejmelku, který při přesilovce soupeře šest na čtyři udržel čisté konto."

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Malec (P. Holík, Mueller), 38. Zaťovič (Kašpar, P. Holík). Rozhodčí: Hribik, Pešina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Schaus, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Köhler, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Dočekal - Horký, R. Zohorna, Plášek. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Pardubice: M. Klouček - Trončinský, Holland, Cardwell, Wishart, Děrvuk, Hrabal, Čáslava, Budík - Kusý, Marosz, Mandát - Skokan, Bubela, S. Treille - Vondráček, Dušek, Perret - M. Kratochvil, Poulíček. Trenéři: B. Kopřiva a Janecký.