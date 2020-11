Kometa otočila duel ve Vítkovicích, v nájezdech rozhodl Holík

Ostrava - Hokejisté Brna zvítězili v utkání 18. kola extraligy na ledě Vítkovic 3:2 po samostatných nájezdech a připsali si první venkovní vítězství v sezoně. Povedlo se jim to i přesto, že Ostravané ještě na začátku 56. minuty vedli 2:0. Pak ale vyrovnal dvěma přesilovkovými góly Peter Schneider, v nájezdech následně rozhodl o výhře Komety útočník Petr Holík.

V opatrné úvodní třetině nebylo k vidění mnoho příležitostí. Prudkou ránu brněnského útočníka Tomáše Svobody zlikvidoval jeho jmenovec Miroslav v brance Vítkovic a následně si poradil také s pohotovou dorážkou Pláška z mezikruží. Na opačné straně se dvakrát připomněl agilní Schleiss, Vejmelka však oba jeho pokusy zlikvidoval.

První branka padla až zkraje druhé třetiny. Lukáš Krenželok zavezl puk do pásma, nahrál najíždějícímu Maroszovi, jenž se trefil přesně mezi betony brněnského gólmana. Kometa poté zvýšila svou útočnou aktivitu a přišly i šance. Nejprve při hře čtyři na čtyři Miroslav Svoboda skvělým zákrokem lapačkou vychytal kanadskou posilu Komety Lucianiho, a pak se vítkovický brankář vyznamenal znovu. Svozil předložil puk Holíkovi, ale ten ani nadvakrát nedokázal dostat puk do branky.

Vítkovičtí trestali: Štencel dlouhým pasem vysunul rozjetého Lakatoše, který Vejmelku obelstil kličkou do bekhendu a bylo to 2:0. Kometa ve třetí části tlačila a výrazně jí pomohla dlouhá pětiminutová přesilovka po vyloučení Marosze.

V čase 55:33 vstřelil po povedené souhře kontaktní gól Schneider, tentýž hráč o necelé dvě minuty později vyrovnal a poslal duel do prodloužení. V něm Brňané nevyužili přesilovku, ale mrzet je to nemuselo. V nájezdech totiž skórovali Holík s Brabencem, za domácí se neprosadil ani jeden střelec a brněnský tým získal i druhý bod.

Kometa tak navázala na domácí vítězství nad Mladou Boleslaví a uspěla podruhé za sebou. Naopak Vítkovičtí doma po výhrách nad Hradcem Králové a Spartou klopýtli.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Vítkovice): "Ne herně, ale výsledkově jsme si zápas prohráli vlastní nedisciplinovaností. Utkání jsme si po konci v šatně krátce zhodnotili jako vždy, ale teď v emocích jsme neřešili nic konkrétně. Každopádně si myslím, že budou určitě následovat pohovory."

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina naznačila, že půjde o utkání plné soubojů. Ve druhé jsme dostali dva góly, dá se říct, že po našich chybách. Soupeř šel do vedení 2:0 a my jsme své šance nevyužili. Ve třetí části jsme se tlačili do útoku a prosadili jsme se až v dlouhé přesilovce. Možná jsme v ní mohli i rozhodnout, ale to bychom asi chtěli moc. Když pět minut před koncem prohráváte ve Vítkovicích 0:2 a nakonec vezete dva body, musíte si toho vážit. Pořád nám ale trochu drhne útočná fáze."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Marosz (L. Krenželok, L. Kovář), 39. Lakatoš (Štencel) - 56. Schneider (P. Holík, Freibergs), 58. Schneider (Freibergs, P. Holík), rozhodující sam. nájezd P. Holík. Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 7:5, navíc Schleiss 10 min., Marosz (oba Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, R. Černý, P. Trška, Koch - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Lakatoš, J. Hruška, V. Polák - Šišovský, Dej, Dočekal - Bernovský, J. Mikyska, Werbik. Trenér: Trličík.

Brno: Vejmelka - Freibergs, F. Král, Pyrochta, J. Zbořil, Svozil, Gulaši, L. Hájek - Klepiš, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Rákos, Vincour - L. Horký, Brabenec, Plášek - Luciani, Gajarský, T. Svoboda. Trenér: L. Zábranský st.