Kometa nestačila na Boleslav a doma prohrála pátý zápas za sebou

Brno - Hokejisté Brna prohráli ve 43. kole extraligy s Mladou Boleslaví 3:5 a doma tak neuspěli popáté za sebou. Středočeši o své výhře rozhodli v rozmezí devíti minut druhé třetiny, kdy se střelecky prosadili třikrát. Dvě branky dal obránce Ondřej Dlapa, který celkem nasbíral tři kanadské body. Stejně jako David Cienciala a domácí Peter Mueller. Mladá Boleslav se po třetí výhře v řadě vrátila na třetí místo tabulky, Kometa je devátá.

Do zápasu vstoupili lépe Středočeši, už ve 2. minutě se do slibné střelecké pozice dostal reprezentační nováček Flynn, ale trefil jen spojnici břevna a tyče. O pár minut později to zopakoval i Najman.

Boleslavští měli v první třetině mírnou převahu, pramenící z dobrého pohybu a rychlejšího přechodu do útočného pásma. Brno se k vážnějšímu ohrožení Krošeljovy branky nedostalo, největší příležitost měl Klepiš v 6. minutě, ale na slovinského gólmana nevyzrál.

Hosté si do druhého dějství přenesli většinu ze čtyřminutové přesilovky a na jejím sklonku ji využil pohotovou střelou Strnad. Kometa mohla kontrovat, ale Klepišova teč Zámorského střely skončila na brankové konstrukci. Brňany ale srazila nedůslednost při rozehrávce ve vlastní přesilové hře, kterou potrestal Dlapa druhým boleslavským gólem.

Nebylo to ale vše, pohoda boleslavských hráčů se promítla do dobré kombinace i lepšího pohybu, což brzy přineslo další gól. Zbořil dostal až příliš moc času na přípravu střely a využil ji přesnou trefou do Vejmelkovy branky.

Kometa jen těžko hledala recept na soudržnost a flexibilitu hostujícího celku, nepomáhaly ani změny v útočných formacích. Jiskra naděje zablikala v poslední minutě druhé třetiny, kdy Kusko procpal puk za Krošeljova záda. Boleslavi nepomohla ani trenérská výzva.

Brno gól povzbudil do lepší ofenzívy a osm minut před koncem ji přeměnil v naději samostatnou akcí nejlepší hráč týmu Mueller. Jeho gól na 2:3 přinesl ještě drama i přesto, že Dlapa svým druhým gólem v zápase zvýšil opět na rozdíl dvou gólů. Nicméně v power play Trška bombou opět přiblížil naději na body, ale Ciencala pak do prázdné branky jistil výhru hostů.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Věděli jsme, že Boleslav dává spoustu gólů z brejků. Připravovali jsme na to celý tým, ale ve druhé třetině jsme právě takové situace špatně řešili a najednou jsme dostali tři góly, což byla alfa i omega celého zápasu. Tam se zápas lámal. V jeho závěru jsme měli šance i tlak, ale soupeř nám zase utekl a těžko jsme se s tím vypořádávali. Zápasy teď jdou rychle po sobě, hráči toho mají hodně, dnes jsme navíc měli ze soupeře přehnaný respekt."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Vstoupili jsme do zápasu dobře, měli jsme dobrý pohyb a v první třetině tomu chyběl jen gól. Maximálně spokojeni můžeme být s druhou třetinou, nakopl nás gól v přesilovce, k němuž jsme přidali další. Mrzí nás kontaktní gól na 1:3 těsně před závěrem druhé části, kdy jsme měli puk na holi, ale nedostali jsme ho z pásma. Ve třetí třetině jsme se zbytečně stáhli, nesehráli jsme to moc dobře takticky, rozhodl krásný gól do Dlapy na 4:2 a proto to dobře dopadlo."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 40. Kusko (Valský, Mueller), 52. Mueller, 59. Trška (Holland, Mueller) - 23. J. Strnad (Claireaux, Cienciala), 26. Dlapa (Bičevskis), 31. A. Zbořil (D. Šťastný, Šidlík), 56. Dlapa (Claireaux, Ciencala), 60. Cienciala (Dlapa). Rozhodčí: Horák, Pražák - Malý, Pešek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Bez diváků.

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, Trška, Svozil, Gulaši, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, V. Němec, Vincour - Schneider, Kusko, Plášek - Valský, F. Dvořák, Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

M. Boleslav: Krošelj - Ševc, Allen, Dlapa, Bernad, Šidlík, Moravec - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Štastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.