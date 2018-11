Úvodní utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů, HC Kometa Brno - Tappara Tampere, 6. listopadu 2018 v Brně. Útočník Komety Leoš Čermák (vlevo) překonává Christiana Heljanka v brance Tappary.

Úvodní utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů, HC Kometa Brno - Tappara Tampere, 6. listopadu 2018 v Brně. Útočník Komety Leoš Čermák (vlevo) překonává Christiana Heljanka v brance Tappary. ČTK/Šálek Václav

Praha - Hokejisté Komety Brno porazili v prvním osmifinále Ligy mistrů Tapparu Tampere 5:1. O výhře českého šampiona rozhodl lepší vstup do zápasu, ze kterého Kometa vytěžila tříbrankový náskok. Dvě branky vstřelil kapitán týmu Leoš Čermák, gól a asistenci si připsal Peter Mueller. Odveta je na programu za dva týdny ve Finsku. Druhý český zástupce Plzeň deklasovala Bolzano na jeho ledě 6:1. Hattrickem zazářil Miroslav Indrák. Plzeň zůstala jediným neporaženým týmem.

"Tak vysoké vítězství je krásné. Podržel nás brankář Vejmelka, který má na výsledku velký podíl. Podali jsme dnes ve všech řadách výborný výkon. Soupeř je kvalitní, což dokázal ve druhé a třetí třetině, kdy si také vypracoval šance," řekl novinářům trenér Kamil Pokorný.

Brňané nastoupili v nejsilnější sestavě, chyběl pouze útočník Martin Zaťovič, který musel ze zdravotních důvodů odříci i dodatečnou pozvánku do reprezentace. Kometa zaskočila soupeře větším útočným důrazem a přidala i přesnou koncovku.

Skóre otevřel v osmé minutě Čermák, jenž pohotově dorazil do sítě kotouč, který brankář Heljanko jen vyrazil před sebe. O 90 sekund později prostřelil finského gólmana Plášek. Hosté si v úvodu zápasu nedokázali poradit s nátlakovou hrou Komety a měli často problémy s přechodem středního pásma.

Po přestávce Finové zvýšili aktivitu. K tlaku jim dopomohla hned v úvodu druhé třetiny přesilovka po vyloučení útočníka Muellera. Zásluhou brankáře Vejmelky se Kometa ubránila a Mueller hned po návratu z trestné lavice přidal ze sólového nájezdu třetí branku.

Hokejisté Tappary se dočkali gólu v 25. minutě, kdy Kemiläinenovu střelu od modré čáry tečoval před brankou Moilanen. Více ale Kometa protivníkovi nedovolila. Naopak 12 sekund před koncem druhé třetiny po Hruškově přihrávce trefil střelecky aktivní Mueller tyč.

"Z pěti gólů jsme dostali čtyři laciné, úplně zadarmo. Brno se ani nemuselo zpotit. Je to frustrující. Tak hrát v odvetě nemůžeme," poznamenal slovenský útočník Tappary Tomáš Záborský.

Pozorně hrající Kometa už zvrat nepřipustila. Naopak v 49. minutě po chybě brankáře Heljanka u zadního mantinelu vybojoval kotouč Mueller a Holík přidal čtvrtou branku. Střelecký účet zápasu pak uzavřel v 54. minutě Čermák.

"Zápas byl z naší strany dobrý, hráli jsme uvolněně, dobře z obrany. Hodně nám pomohl brankář Vejmelka. Důležitý byl třetí gól, který jsme vstřelili. Po naší čtvrté brance jsme už dohrávali zápas v pohodě. Věřili jsme si a hru kontrolovali," dodal Čermák.

Brňané připouštějí, že jejich náskok je před odvetou slibný. "Jenže v hokeji dostanete tři branky a nevíte ani jak. Uděláme všechno pro to, aby se něco takového nestalo. Soupeř má nejvíce nastřílených gólů ve skupině. Má za poslední tři roky dva tituly a stříbro ve finské lize. Nejsou to žádná ořezávátka. Nám to dnes extrémně vyšlo. Musíme hrát v odvetě podobně. Potom je šance na úspěch," řekl kouč Pokorný.

Plzeň vyhrála v Bolzanu i díky Indrákovu hattricku 6:1

Hokejisté Plzně v úvodním osmifinálovém duelu Ligy mistrů vyhráli na ledě Bolzana jednoznačně 6:1 a mají nakročeno k postupu mezi nejlepší osmičku. Za dva týdny v domácí odvetě jim k tomu, aby si zahráli čtvrtfinále s úspěšnějším ze souboje mezi Storhamarem a Skellefteou, stačí i prohra o čtyři branky. Hattrickem zazářil útočník Miroslav Indrák.

Plzeň, která jako jediná drží v letošním ročníku neporazitelnost, na ledě italského zástupce v EBEL vedla už v sedmé minutě 2:0. Do první šance se sice dostali domácí, ale v čase 4:27 se poprvé radovali Indiáni. Eberle z pravé strany našel na levém kruhu najetého amerického beka Allena, který poprvé překonal kanadského gólmana Irvinga.

Za 143 sekund inkasovalo Bolzano znovu. Prosadil se Indrák, jehož první pokus sice Irving vyrazil, ale plzeňský útočník se dostal zpět k puku a šikovně jej zasunul u pravé tyče.

V polovině úvodního dějství se dostal sám před Milčakova Crescenzi, ale neuspěl. Stav se pak nezměnil při trestu domácího Findlayho ani při pobytu plzeňského Straky na trestné lavici.

Ve 23. minutě sice snížil z dorážky do odkryté branky Petan, ale za necelé tři minuty vrátil Plzni dvoubrankový náskok Indrák, pro kterého připravil gól po parádním průniku Jakub Kindl.

Plzeň se vzápětí při vyloučeních Němce a Kratěny ubránila 54 sekund ve třech proti pěti a ve 33. minutě zvýšila na rozdíl tří branek. Rychlý brejk vyřešil přesnou střelou z pravého kruhu Gulaš. Indiáni se znovu radovali 71 sekund před druhou pauzou a po Kaňákově přihrávce dovršil hattrick Indrák.

Do závěrečného dějství vystřídal v brance Bolzana Irvinga Smith, který inkasoval jednou. Po ztrátě puku domácích hráčů ve středním pásmu jej překonal z pravého kruhu Straka. V 53. minutě se ještě popral Allen s Frankem a oba si vysloužili trest na pět minut a do konce utkání. Blunden a Frigo při svých šancích už stav nezkorigovali.

Osmifinále play off hokejové Ligy mistrů - úvodní zápas:

HC Kometa Brno - Tappara Tampere 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. L. Čermák (Dočekal), 10. Plášek (D. Mikyska), 23. Mueller (Dočekal), 49. P. Holík (Kašpar, Mueller), 54. L. Čermák (Mallet) - 25. Moilanen (Kemiläinen, Levtchi). Rozhodčí: M. Andersson, Sjöqvist (oba Švéd.) - Lhotský, J. Svoboda (oba ČR). Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 3365.

Brno: Vejmelka - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, D. Mikyska, Barinka - Mueller, P. Holík, Kašpar - Köhler, L. Čermák, Dočekal - Mallet, J. Hruška, Kusko - Horký, R. Zohorna, Plášek. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Tampere: Heljanko - Rantakari, Vittasmäki, Kemiläinen, Mäntylä, Fälth, Elorinne, Rautanen, Utunen - Kuusela, Malinen, Záborský - Ojamäki, M. Järvinen, J.-M. Järvinen - Erkinjuntti, Jasu, Luoto - Levtchi, Rauhala, Moilanen. Trenéři: Rautakorpi, Grönvall a M. Ojanen.

HC Bolzano - HC Škoda Plzeň 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Petan (Kuparinen, Frigo) - 5. Allen (Eberle, Kaňák), 7. Indrák (Kodýtek), 26. Indrák (J. Kindl, Kodýtek), 33. Gulaš (Kracík), 39. Indrák (Kaňák), 50. P. Straka (Kodýtek). Rozhodčí: Piechaczek, Rohatsch (oba Něm.) - Pardatscher (It.), Schauer (Rak.). Vyloučení: 5:4, navíc Frank - Allen oba 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4850.

Bolzano: Irving (41. J. Smith) - MacKenzie, Rowley, Campbell, Geiger, Marchetti, Nordlund, Glira - Blunden, Findlay, Catenacci - Insam, Crescenzi, Miceli - Petan, Kuparinen, Frigo - Frank, Bernard, Deluca. Trenéři: Suikkanen a Barski.

Plzeň: Milčakov - Jones, J. Kindl, Kaňák, Allen, Čerešňák, Pulpán - Gulaš, Kracík, P. Straka - V. Němec, Nedorost, D. Kindl - Kratěna, Preisinger, Stach - Eberle, Kodýtek, Indrák. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.