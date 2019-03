Brno - V důležitém souboji o přímý postup do play off vyhrálo Brno ve 49. kole extraligy nad Vítkovicemi 3:1. Kometa dlouho prohrávala, v rozmezí 57 vteřin třetí třetiny se ale Jakub Orsava a Martin Zaťovič postarali o obrat. Výhru domácích poté jistil střelou do prázdné branky Martin Dočekal. Kometa si tak pojistila páté místo v tabulce, naopak Vítkovice prohrály venku posedmé za sebou a vypadly z elitní šestky.

Domácí nastoupili nejen bez distancovaného Erata, ale také bez stále nemocného nejlepšího střelce týmu Muellera. V první formaci jej nahradil Mallet a byl to právě on, který měl v úvodní třetině nejblíže ke vstřelení první branky.

Během třetí minuty mohl Mallet otevřít skóre hned dvakrát, ale Bartošák jej jednou vychytal betony a jednou lapačkou. Když už byl strážce vítkovické svatyně překonán, zastavilo Gulašiho dělovku břevno.

Hosty útočně nastartovala přesilovka při vyloučení Michálka. Krátce po jejím vypršení se dostal před Čiliaka Květon, ale prudkou přihrávku nedokázal zpracovat a řádně vystřelit. V poslední minutě brněnský gólman vychytal Kucseru i Kurovského.

Brno vstoupilo ofenzívněji i do druhého dějství, ale podobné šance jako v první třetině si nevytvořilo. Vítkovice dobře bránily a podnikaly rychlé protiútoky. Nejprve měl velkou šanci Schleiss, ale trefil jen masku Čiliaka, puk za jeho záda dostal až po přečíslení dva na jednoho Lev.

Vedoucí gól ještě více zpevnil obranu hostí, střelecky neplodná Kometa jen velmi těžko hledala recept, jak vyzrát na Bartošáka. Nepovedlo se to Hruškovi ani Zaťovičovi.

Hokej ve vysokém tempu a s nasazením nabídla i třetí třetina, která byla ve znamení úporné snahy Komety dát gól. Hosté ale výborně bránili střední pásmo a tak se domácí k přečíslení a k šancím dostávali jen sporadicky.

To platilo prakticky až do konce. Blíže ke gólu měli spíše hosté zásluhou Tybora a Květoně, přesto se domácí dočkali po jednom z mála brejkových situací, kdy se trefil Orsava.

Netrvalo ani jednu minutu a Kometa strhla vedení na svoji stranu zásluhou Zaťoviče. V hektickém závěru poté důležité vítězství uhájila a ještě potvrdila gólem do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Na obou mužstvech bylo znát, že jde o hodně, dominovaly obrany. Ve druhé třetině jsme udělali chybičku, kterou soupeř potrestal. Ve třetí třetině byly klíčem dva famózní zákroky Marka Čiliaka, kdy odvrátil dvoubrankové vedení Vítkovic a v tu chvíli si myslím, že se zápas zlomil. Soupeř odmítl náskok o dva góly, my jsme vyrovnali po 55 ustrašených minutách. Duel dostal úplně jiné grády a diváci nás dohnali k vítězství, což zvedlo euforii. Je to strašně cenné vítězství nejen z pohledu tabulky, ale i proto, že jsme dokázali v posledních minutách vývoj otočit. Věřím, že sebevědomí bude v příštích zápasech ještě větší."

Jakub Petr (Vítkovice): "Podali jsme velmi koncentrovaný výkon v zápase, na který jsme se celý týden pečlivě připravovali. Hráči do puntíku plnili taktické pokyny a dostali jsme Kometu tam, kde jsme ji chtěli mít. Ale nevyužili jsme asi šest přečíslení, kdy jsme mohli dát druhý gól. Ve třetí třetině jsme měli dost dobrý úsek k tomu, abychom zase mohli rozhodnout, ale pak jsme zápas nezvládli a promarnili jsme druhý mečbol. Ten první byl v minulém kole proti Třinci, dnes tady. Boj o šestku nekončí, ale dnes jsme si to zbytečně zkomplikovali."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 55. Orsava (Plášek), 56. Zaťovič (P. Holík), 60. Dočekal (P. Holík) - 29. Lev (Dej). Rozhodčí: Hribik, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:4, navíc Zaťovič (Brno) 10 min. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mallet, P. Holík, Zaťovič, - Köhler, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Kratochvíl, Süss, Plášek. Trenéři: L. Zábranský, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Výtisk, Gregorc, Šidlík, Hrabal, J. Mrázek - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Schleiss - Szturc, Poletín, D. Květoň - Kurovský, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.