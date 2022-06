Komerční banka s Monetou vyzvaly ostatní banky ke spojení bankomatových sítí

Praha - Komerční banka a Moneta, které v minulém týdnu oznámily spojení bankomatových sítí, vyzvaly dnes k tomuto kroku inzeráty v médiích i ostatní finanční ústavy v Česku. Připomněly také ekologický aspekt projektu. Některé banky, jako třeba Air Bank, Česká spořitelna nebo Raiffeisenbank, se k této výzvě staví pozitivně. Naopak ČSOB sdělila, že to zatím v plánu nemá. Podle některých expertů přitom sdílení bankomatů může přinést bankám poměrně významnou finanční úsporu.

"Obracíme se na vás, abychom společně udělali něco pro všechny naše zákazníky i pro naši planetu. Pojďme se rozdělit o bankomaty! Jen si to představte. Lidé by si mohli vybrat z ban­komatu, který mají po ruce, bez extra poplatků. Nemuseli bychom zajišťovat provoz, údržbu, elektřinu, datové připojení, ostrahu… Zkrátka všechno, co potřebu­je každý ze čtyř bankomatů, které stojí vedle sebe někde v nákupním centru, a všechny přitom dělají to samé," stojí mimo jiné v inzerátu. KB měla ke konci loňského roku se svými 860 přístroji patnáctiprocentní podíl na trhu ČR. Moneta provozuje 560 bankomatů.

K využití nabídky se chystá Air Bank. "Více vlastních bankomatů s možností výběrů zdarma byl jeden z benefitů, který jsme chtěli po spojení Air Bank s Monetou našim klientům velmi rychle přinést. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že se s Monetou nakonec nespojíme, jsme začali okamžitě jednat, abychom výběry zdarma mohli přinést v partnerském projektu s Komerční bankou a Monetou. Jednání tedy už nějakou dobu běží," řekla dnes ČTK mluvčí banky Jana Pokorná. Air Bank má nyní 370 vlastních bankomatů.

"Jsme otevřeni jednání se všemi bankami, jak dále zvýšit počet jejich klientů, kteří již nyní z takřka 30 procent sdílejí a využívají 1780 bankomatů České spořitelny," uvedl mluvčí banky Filip Hrubý. Mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová připomněla, že její klienti mohou již nyní vybírat z bankomatů jakékoliv banky v ČR zdarma. "Nikde tak nezvyšujeme ekologickou stopu přidáváním dalších nadbytečných bankomatů," podotkla.

"Sdílení bankomatové sítě má jistě do budoucna potenciál. Výhodnost ale není jen o nákladové úspoře. Je i o kvalitě a rozsahu služeb, které naši klienti využívají. Aktuálně není sdílení ATM sítě v plánu," sdělila dnes ČTK naopak ČSOB.

"Sdílení bankomatů může přinést pro banky nejen poměrně významnou finanční úsporu, a to nejen pro klienty bank, které rozlišují výběry z vlastních a cizích bankomatů, ale také zvýšení jejich dostupnosti," upozornil šéfredaktor portálu Poradci-sobě.cz Petr Zámečník. Pro klienty, kteří mají výběr ze všech bankomatů za stejnou cenu, bude podle něho přínosem lepší rozložení bankomatové sítě na místa, kam se budou přesouvat "duplicitní" bankomaty.

Zda se podaří synergie bankovního sektoru využít, záleží podle Zámečníka mimo jiné na formě správy a nákladech sdílené bankomatové sítě. Některé banky vydělávají na poplatcích hrazených jinými bankami a jejich klienty, což by mohlo spolupráci komplikovat. Nicméně ekonomické a ekologické úspory jsou jednoznačné, a protože ekologii je nakloněno zejména mínění mladých a perspektivních klientů, je pravděpodobné, že se další hráči budou ke sdílení přidávat, míní Zámečník.