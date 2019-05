Komentátoři: Volby neukázaly velké posuny, nuance ale jsou

Praha - Výsledky voleb do Evropského parlamentu (EP) neukázaly velké posuny v názorech Čechů, nuance ale rozpoznatelné jsou. Vyplývá to z komentářů zveřejněných na českých serverech. Vítězství ANO nebylo podle nich tak výrazné, jak si premiér Andrej Babiš představoval, a ČSSD pod vedením Jana Hamáčka stále nedokázala najít volební dno, od nějž by se mohla odrazit. Babišův koaliční partner se do EP nedostal. Role tichého společníka Babišovy vlády zřejmě nenadchla ani voliče komunistů, kteří obhájili jeden mandát ze tří.

Před volbami se analytici shodovali, že zvyšující se volební účast bude nahrávat Babišovu hnutí. Nakonec v eurovolbách přišlo přes 28 procent voličů, což je nejvyšší účast v tomto typu voleb v Česku. Přesto není výsledek ANO oslnivý, míní komentář na serveru iHNED.cz. "Ani suverénně nejviditelnější kampaň, ve které Andrej Babiš sliboval s červenou čepicí ´tvrdě a nekompromisně´ ochránit Česko, nepřivedla voliče ANO k urnám v takovém počtu, aby Babiš mohl označit výhru za triumf," píše autor komentáře. Babiš si bude muset přiznat, že neuspěl, ano, vyhrál, avšak neuspěl, vnímá jeho vítězství autor komentáře na webu Aktuálně.cz. Připomíná, že ANO získalo na podzim 2017 ve sněmovních volbách téměř 30 procent, nyní to bylo 21 procent.

"Totální výbuch" a další "bolavou ránu" zažili sociální demokraté. "Z ČSSD je partaj Babišových a Zemanových poskoků (až na výjimky jako je ministr zahraničí Tomáš Petříček), takové jednání voličům prostě neimponuje, nemůže imponovat," napsal komentátor na serveru Aktuálně.cz. Podobného názoru je komentář na iRozhlas.cz, podle kterého se ČSSD ukazuje jako pouhý Babišův pomocný stroj na hlasování. "Předseda Jan Hamáček sdělil, že restart strany musí být silnější a jasnější. Zatím však tento restart již delší dobu vypadá jako zadrhlá gramodeska," uvedl autor.

Spokojena může být podle komentátorů druhá ODS. "Druhé místo dobře zapadá do postupné permanentní kontrarevoluce, kterou provádí Petr Fiala v čele strany," píše se v komentáři na iRozhlas.cz. Zato Piráti podle něj dostali první kontrastní sprchu po nedávném bouřlivém nástupu. Získali tři mandáty, čtvrtý jim utekl o kousek.

Koalice Starostů, TOP 09 a regionálních hnutí zůstala na svém, navíc má ve svých řadách europoslance s nejvyšším počtem preferenčních hlasů Luďka Niedermayera, všímá si komentář E15. "Samotná TOP 09 bude tento úspěch ještě zajímavě vstřebávat a není nijak jisté, že pozice Jiřího Pospíšila v čele strany před podzimním sjezdem kdovíjak posílila. Nicméně volební výsledek rozhodně není žádný průšvih," uvedl autor komentáře.

SPD Tomia Okamury získala lehce přes devět procent hlasů a matematicky vzato takřka potvrdila výsledek ze sněmovních voleb. "Ovšem superúspěch to není," píše iHNED.cz. Tomio Okamura tak sice může dál provozovat svůj politicko byznysový projekt, ale na víc mu voličská podpora nestačí. "Celkově lze říci, že strany, které radikálně odmítají evropskou integraci a obecně západní ukotvení Česka v eurovolbách neuspěly. V součtu mají SPD, komunisté a antiunijní miniformace méně než dvacet procent hlasů," shrnuje autor. Podle něj se tak potvrdilo, že Češi jsou k Evropské unii obecně spíše skeptičtí, ale poptávají spíše její mírnou proměnu, než že by byli nadšenými příznivci Czexitu.

On-line přenos k výsledkům voleb do Evropského parlamentu: