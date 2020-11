Komentátoři: Trump z politické scény nezmizí, ani když prohraje

Washington - Výsledky amerických prezidentských voleb stále nejsou na stole, komentátoři se ale vzácně shodují, že i kdyby současný republikánský šéf Bílého domu Donald Trump nakonec prohrál, z politické scény určitě nezmizí. List The New York Times (NYT) napsal, že Trump by rozhodně dál disponoval značnou mocí uvnitř své strany a vyloučeno není ani to, že by se pokusil znovu kandidovat v roce 2024. Deník The Guardian poznamenal, že skalní Trumpovi příznivci za ním budou stát i nadále a rozdělení země se tím možná ještě prohloubí.

Pokud by Trump svůj mandát neobhájil, bylo by to poprvé za 28 let, co by úřadující hlava státu nedokázala vyhrát volby. Přesto ale podle odhadů Trump získá více hlasů než před čtyřmi lety a navzdory skandálům a přešlapům ve funkci má podporu téměř poloviny veřejnosti. "I pokud bude nucen opustit 20. ledna Bílý dům, bude Trump nejspíš houževnatější než se očekává a skoro jistě zůstane mocnou a rozdělující silou amerického veřejného života," napsali komentátoři NYT.

Podle nich by se v takovém případě Trump pokusil využít zbývající čas v úřadě k vyřizování účtů a k pomstě těm, kdo nestáli dost pevně na jeho straně. "Hněv z porážky může vést k tomu, že odvolá nebo suspenduje řadu vysokých úředníků, kteří neplnili jeho přání tak, jak předpokládal," uvedl deník. V ohrožení jsou podle něj například ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray či epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci.

"I když prezident Trump volby prohraje, přibývá signálů, že populistické hnutí založené na jeho osobnosti bude v Republikánské straně dál dominovat a přetlačí ty straníky, kteří se snaží hledat alternativy," napsal list The Los Angeles Times.

"I když bude Trump pryč z úřadu, jeho styl politiky nezmizí," uvedla stanice NBC.

"Pokud nám volební výsledky něco ukázaly jasně, pak to, že prezident má obrovskou základnu příznivců a nehodlá opustit arénu," citoval NYT bývalého republikánského senátora Jeffa Flakea. Ten tak upozornil na to, že Trumpa na twitteru sleduje 88 milionů lidí, což z něj činí jeden z nejmocnějších hlasů americké pravice.

Právě široká podpora veřejnosti by Trumpovi mohla umožnit další kandidaturu na prezidenta v roce 2024, i když tou dobou mu bude 78 let. Řada republikánů už naznačila, že myšlence případné druhé kandidatury je nakloněná.