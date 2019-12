Komentátoři: Trump byl obžalován, ale bát se nemusí

Washington - Americká Sněmovna reprezentantů podle očekávání schválila ústavní žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a stejně tak podle očekávání ho Senát viny zprostí. V tom se shoduje většina komentátorů, reagujících na středeční dění v USA a předpokládajících, že tak jako se ve Sněmovně, kterou ovládají demokraté, hlasovalo podle stranické linie, bude tomu stejně v Senátu, jejž mají v rukou Trumpovi republikáni. V americké politice se polarizace zabydluje posledních 40 let, ale teď v ní vládne naprostý nihilismus, píše v komentáři The New York Times.

Tento nihilismus pramení z pohrdání fakty, laxnosti vůči korupci i lhostejnosti k historickým precedentům či zahraničnímu vměšování do americké politiky. Připsat ho lze na vrub především zbabělosti a oportunismu republikánských vůdců, soudí NYT. Rozhodli se totiž podle listu opustit své zásady a Trumpa bezvýhradně následovat. V Senátu budou hlasovat pro zproštění viny, byť ještě nedávno mnozí z nich Trumpa kritizovali. Například Ted Cruz a Marco Rubio a dokonce i vůdce senátní většiny Mitch McConnell prohlašovali, že Trump Americe škodí, připomíná deník.

Impeachement se vyvíjí stejně jako prezidentství - Trump rozděluje a ničí. Jak uvádí deník The Washington Post, v době, kdy hlasovala Sněmovna, hovořil prezident ke stoupencům v Michiganu a vyzval je, aby se vzepřeli pomluvám a výsměchu, který se týká také jich. Bill Clinton, který patří do trojice prezidentů pohnaných k impeachementu, se za své chování omluvil, Trump ale žádnou vinu nepřiznává. Na rozdíl od předchozích dvou ústavních žalob, jež se odehrávaly ve vší vážnosti a kdy někteří z kongresmanů hlasovali bez ohledu na svou stranu, tato žaloba se nese v duchu Trumpova prezidentství - boření zaběhlých zvyklostí, napsal Washington Post.

The Wall Street Journal pokazuje na totéž, co zmínil i Trump v Michiganu - republikáni ve středu nepřišli o jediný hlas. Podle WSJ proti žalobě hlasovali i ti republikáni, kteří brzy ze Sněmovny odejdou a nechtějí usilovat o další funkci. Problém podle listu není jejich svědomí, ale chabá a nečestná záminka pro zahájení procesu sesazení. Demokraté ve Sněmovně nevyslyšeli požadavky na povolání svědků do výboru pro tajné služby, uspíšili debatu i hlasování.

Stanice CNN, která konstatovala, že předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiová přišla na hlasování celá v černém, jakoby na znamení smutku, neboť demokraté dobře vědí, jak celá věc dopadne, také připomněla, že žaloba Trumpovi v očích veřejnosti nijak neškodí, naopak mu pomáhá. A to musí demokraty necelý rok před volbami trochu, ale možná i hodně znepokojovat.

Dění sleduje také evropský tisk. Britský The Guardian vidí v impeachementu jenom další bitvu americké "občanské války". Hlasování je jistě satisfakcí pro Trumpovy kritiky, kteří se mohou podívat, jak prezident dostal pořádně od nosu. Ale zdaleka není jisté, že jeho politika zastrašování skončí ani že se Trumpa rána vůbec nějak dotkne. Tak jako se republikánští poslanci semkli na Trupovu obranu, bezpochyby to učiní i jejich kolegové v Senátu.

Britská BBC konstatuje, že tvůrci ústavního článku o impeachementu nepočítali s tak urputným stranictvím, jaké Sněmovna předvedla při středečním jednání. Trump bude v Senátu viny zproštěn a v úřadu zůstane. Tak co se změní? Trump se zapíše do historie jako prezident, který byl obžalován, a to tak sebestřednému člověku bude vadit. Avšak může toho také využít v boji o nový mandát. Pelosiová která dlouho váhala, zda odvolací proces spustit, se příští rok v listopadu dozví, zda byly její obavy oprávněné.