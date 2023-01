Komentáře webů se týkají vysokého zisku vítěze voleb i jeho vztahu k vládě

Praha - Vysokého počtu hlasů pro vítěze druhého kola prezidentských voleb, ale i jeho budoucího vztahu k vládě premiéra Petra Fialy (ODS) si všímají první komentáře na českých webech. Lidovky.cz varují, že Petr Pavel nemůže naplnit všechna přání svých voličů. Podle Seznam Zpráv by si měl úspěšný kandidát odepřít triumfalismus vítězů. Komentář Deníku N v souvislosti s množstvím dezinformací v letošní předvolební kampani klade otázku, zda by Česko nemělo zvážit zrušení přímé volby.

Více než tři miliony hlasů pro vítěze druhého kola znamenají nejen nezpochybnitelný politický mandát, ale též obrovská očekávání, uvádí komentář serveru Lidovky.cz. Jeho autor ale varuje, že i kdyby byl Petr Pavel nejpracovitějším a nejvýkonnějším politikem, kterého Česko mělo, nemůže naplnit všechna přání svých voličů. Upozorňuje zároveň na to, že vítězný kandidát nemá podstatnou zkušenost s tuzemskou vrcholnou politikou a kabinet Petra Fialy (ODS) z něj bude chtít udělat "automat" na podpisy. "Bude jen na Petru Pavlovi, zda se tomu dokáže postavit a vymezit se vůči vládě," uvádí autor komentáře.

Podle komentátora webu Novinky.cz se ve volbách ukázalo, že si lidé na Hradě přejí člověka uměřeného, který nebude neustále s někým ve sporu a nebude zkoušet, jak daleko se dá ohnout ústava. Prvním úkolem nového prezidenta podle něj bude obrousit hrany a ukázat, že je prezidentem všech. "Musí jasně dávat najevo, že není ve vleku vlády a nebojí se jako nestraník vyjadřovat kriticky k některým jejím krokům," píše se v komentáři. Podle jeho autora se musí vláda probrat, protože její kritik Babiš sice prohrál, ale počet hlasů, které dostal, ukazuje na velkou nespokojenost s politikou kabinetu.

Komentář webu Seznam Zprávy hodnotí Pavlovo vítězství jako výrazné a přesvědčivé. "Byl zvolen po kampani pod praporem 'hodnot' - tedy s přesným opakem jednoho z odpudivých probabišovských billboardů, který se několik měsíců před prezidentskou volbou poškleboval nad 'kecy o hodnotách'," uvádí autor. Ale aby se změna k lepšímu mohla skutečně zdařit a promítnout do stavu země, je potřeba odepřít si triumfalismus vítězů. "Pro prezidenta samotného to znamená nežít ve věži ze slonoviny, nehřešit na to, jaké úctě se u lidí jeho úřad těší, snést české prezidentství z piedestalu," uvádí komentář.

Podle komentáře webu Hospodářských novin měl Babiš v prezidentských volbách všechny předpoklady zkopírovat vítězný příběh Miloše Zemana. "Prchalovcům se sice podařilo část Čechů vyděsit a společnost dle osvědčeného populistického receptu ještě více zpolarizovat. Ale jejich smůlou bylo, že jako produkt neměli k dispozici šikovného Zemana, ale jen chaotického Babiše," píše autor komentáře, podle kterého se předseda ANO neustálým opakováním věty že chce mír stal poněkud tragikomickým. Výsledkem kampaně před druhým kolem tak bylo, že se Babišovi sice podařilo zmobilizovat část protisystémových voličů, ale nepodařilo se mu od účasti u druhého kola voleb odradit voliče poražených demokratických kandidátů z kola prvního.

Pro rozdělenou zemi je dobrá zpráva, že na Hradě usedne nepopulistický kandidát, hodnotí výsledek voleb komentátor Deníku N. To je ale pouhý začátek změny, kterou Česko s novým prezidentem v čele potřebuje projít. Pavel by měl podle komentátora vyrazit tam, kde lidé volili jeho soupeře. A problémy těchto lidí, obcí a regionů si dát na první místo své prezidentské agendy. "Je to právě hlava státu, kdo musí do těchto regionů jezdit, upozorňovat na jejich problémy a tlačit pravicovou vládu k tomu, aby je nepřehlížela," uvádí komentář Deníku N. Dezinformace, které letošní kampaň před prezidentskými volbami provázely, podle něj vyvolává otázku, zda přímou volbou hlavy státu získáváme hodnotu, která by tuto obrovskou zátěž každých pět let vyvažovala. "Je pravda, že na rozdíl od minulé volby favorit dezinformátorů nezvítězil, ale úplně zbytečný strach z 'mobilizace' či 'zavlečení do války' se postaral o vykopání stejně hlubokých příkopů napříč společností jako před pěti lety obavy z migrantů nebo islamizace," poznamenává autor komentáře.

