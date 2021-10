Komentáře: Vše směřuje k vládě bez Babiše, velkou neznámou je Zeman

Praha - Po sněmovních volbách podle médií všechno směřuje k vládě bez současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Velkou neznámou je ale, jak do sestavování nové vlády může zasáhnout prezident Miloš Zeman, uvádějí ve svých komentářích české zpravodajské servery. Nejvíc hlasů získala koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), ale kvůli přepočtu hlasů bude mít 71 poslanců, zatímco druhé ANO obsadí 72 křesel. Třetí koalice Pirátů a Starostů (PirSTAN) bude mít 37 mandátů a poslední SPD 20 křesel. Spolu a PirSTAN už v sobotu oznámily, že chtějí vytvořit vládu. Zeman ale opakovaně uváděl, že sestavením vlády pověří šéfa nejúspěšnější strany, nikoli lídra některé z volebních koalic.

"Volby dopadly nepochybně dobře v jednom důležitém ohledu: ve sněmovně je většina, která se už před sečtením výsledků hlásila k vládní spolupráci," uvedl komentátor a šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. Nerozhodný výsledek mezi Spolu s PirSTAN a hnutími ANO a SPD by znamenal obtížnější a delší skládání vlády. "Což si Česká republika teď nemůže dovolit – s ohledem na potřebu schválit rozpočet, krotit inflaci, vyvést ekonomiku z postcovidového útlumu a další naléhavé problémy," doplnil.

"Babiš předvádí roky postupné uchvácení státu, postupnou orbanizaci Česka, roky útočí na svobodu médií, na občanskou společnost, na demokratické strany. Do voleb zanesl dezinformace, lži, předvedl jednu z nejhnusnějších kampaní. Nevyplatilo se mu to. Andrej Babiš prohrál, jeho projekt 'stát jako divize Agrofertu' prohrál," napsal komentátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych.

Média se ale shodují v tom, že sestavení a fungování vlády složené ze Spolu a PirSTAN nebude jednoduché. "Už jsme viděli koaliční vládu s výraznější sněmovní většinou a menším počtem stran, která přesto nedokázala fungovat kvůli vnitřním pnutím a programovým rozporům," uvedl komentátor serveru Seznam Zprávy Martin Čaban.

Těžiště rozhodování o budoucí vládě se nyní podle něj z volebních místností přesouvá na Pražský hrad. "Ačkoli výsledek voleb sám o sobě hovoří dost jasně, všichni si pamatují slib Miloše Zemana, že jednáním o vládě pověří a premiérem jmenuje předsedu strany, která získala nejvíce hlasů. A to je i přes nečekanou volební prohru s koalicí Spolu pořád hnutí ANO," doplnil Čaban. Podle něj "zbytečná premiérská anabáze" Babiše může obnášet snahu o vyjednávání, sestavení menšinové vlády, neúspěšný pokus o získání důvěry ve Sněmovně a nějakou dobu vládnutí v demisi. "To může být dohromady klidně několik měsíců," napsal.

"Netřeba si dělat iluze, že prezident Miloš Zeman sestavování vlády usnadní." uvedl také komentátor Českého rozhlasu. Komentátor serveru iDnes.cz Miroslav Korecký uvedl, že případnému sestavení vlády šéfem ANO Babišem brání řada překážek. Do Sněmovny se nedostaly podle něj možné "probabišovské" strany ČSSD, KSČM a Přísaha. "Je možné, že pevný tandem Babiš–Zeman přežije i tyto volby, ale pokud pětiblok zůstane stmelený a Babišovým nabídkám na vládnutí odolá, nebude možné jejich většinu 108 hlasů dlouhodobě ignorovat," napsal.

"Dodrží-li prezident své předvolební předsevzetí, nemůže počítat s ničím jiným, než s pozdržením vzniku vlády na půdorysu bývalé opozice. Vždyť Andrej Babiš nemá co nabídnout. Naláká snad ODS na to, že Petr Fiala bude premiérem? Směšné, Fiala může být premiérem i bez Babiše," uvedl komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina. "Volič rozhodl jasně a protivit se jeho vůli nedává smysl. Politici zaklínající se službou lidem by se s tím měli umět vyrovnat," doplnil. Komentátor serveru Novinky.cz Alexandr Mitrofanov napsal, že pověření Babiše sestavováním vlády by bylo jen "zlomyslnými průtahy za účelem vyvolání ústavní krize". "Prezident demokratického státu se stará o blaho svého státu, nikoli o jeho rozložení. Zeman má poslední životní šanci zachovat se jako státník, nikoli jako něčí bezmocná loutka," doplnil.