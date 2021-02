Komentáře deníků se pozastavují nad načasováním rozhodnutí ÚS

Praha - Komentáře českých deníků se dnes většinou shodují v tom, že rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část volebního zákona, nepřišlo ve vhodnou dobu. Osm měsíců před volbami je málo času, podle některých z nich hrozí ústavní krize. Pozastavují se na tím, proč volební systém až dosud soudcům nevadil. Někteří ale upozorňují, že volební zákon byl nespravedlivý. Hospodářské noviny pak ve svém komentáři mimo jiné kritizují prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), podle kterého se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém.

Podle šéfredaktora Mladé fronty Dnes (MfD) Jaroslava Plesla přivedl Ústavní soud zemi na pokraj vleklé ústavní krize. "Osm měsíců před volbami hodil vidle do volebního systému, který ho tři roky nechával v klidu," píše. Z legislativy, kterou budou muset poslanci a senátoři schválit, podle něj nemůže vzejít nic jiného než paskvil. Připomněl také, že předsedou Ústavního soudu je Pavel Rychetský, který volební zákon prosazoval. "Pavel Rychetský je stále mnohem více politikem než ústavním právníkem. A pořád stejně rád do politiky zasahuje," píše. Za případnou vleklou ústavní krizi ponese podle něj odpovědnost jen a pouze Ústavní soud v čele s Rychetským.

Podle komentáře na titulní straně Lidových novin vhodil Ústavní soud do politiky bombu. "Soud zrušil pravidla, která sám opakovaně shledal s ústavou v souladu; soud nutí politiky, aby před volbami našli shodu na novém volebním zákoně; soud nás všechny postavil před těžko pochopitelnou otázku načasování: proč teď, když stížnost leží na soudu tři roky?," píše autor textu. Ústavní soud je podle něj politicky formovaná instituce, jež čím dál častěji a čím dál aktivističtěji rozhoduje politické kauzy. "Nezbývá než se s ním smířit - a zařídit se podle toho," dodal.

LN a MfD vydává společnost Mafra, která patří do koncernu Agrofert. Jeho majitelem byl premiér Babiš, v roce 2017 ale koncern převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Také komentátor Hospářských novin (HN) se pozastavuje nad tím, že volební zákon zrušil soud, jemuž předsedá Rychetský. Načasování verdiktu pak vnímá jako čirou aroganci. Za "vachrlaté" označil rozhodnutí soudu i z věcného hlediska, připomněl, že volební systém ústavním soudcům dosud nevadil. Útok premiéra Babiše na Ústavní soud ale považuje odsouzeníhodný. "Zpochybňování institucí demokratického právního státu je doménou politiků, kteří uznávají jen ta pravidla, která jim nahrávají. Bývají to většinou autoritáři," dodává.

Komentář deníku Právo se pozastavuje nad načasováním verdiktu. Ústavní soud se podle autora sloupku dopustil neodčinitelné chyby, když o stížnost neposoudil už před rokem a půl. Verdiktu vyčítá, že mění pravidla uprostřed rozehrané partie, a to způsobem, jenž dopadne na nejsilnější hráče. "Pohříchu si nelze odmyslet některé politizující výroky předsedy Ústavního soudu Rychetského z poslední doby," uvádí komentátor Práva, který připomíná kritická vyjádření Rychetského na adresu premiéra Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Komentář pak uzavírá otázkou, zda mezi zúčastněnými jde "o mocenskou přebíjenou".

Komentátor v deníku E15 soudí, že rozhodnutím Ústavního soudu se podařilo napravit nemravnou nerovnost. "To samo o sobě není málo, i když se můžeme dál ptát, proč rozhodnutí přišlo tři roky po podání stížnosti, ve volebním roce, navíc až poté, co prezident již volby vyhlásil," napsal v článku nazvaném Ústavní dusno. Na otázku, zda politická scéna tak silný zásah a tak krátce před volbami snese, odpovídá, že bude muset. I když se shoda zákonodárců v obou komorách bude hledat těžko a v současné konstelaci se to zdá jako nemožné, politici nyní mají od Ústavního soudu jasné zadání a budou pracovat pod tlakem. "Koneckonců daňový systém dokázali za pár dní společnými silami překopat k nepoznání," poznamenal autor komentáře.