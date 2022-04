Komedie Prezidentka s Aňou Geislerovou v hlavní roli uvedou kina od 23. června

Praha - Romantickou komedii Prezidentka, kterou podle vlastního scénáře natočil režisér Rudolf Havlík, uvedou tuzemská kina od 23. června. Hlavu státu v ní ztvárnila Aňa Geislerová, muže jejích snů Ondřej Vetchý. Vedle hlavní partnerské dvojice se ve filmu objeví například Veronika Khek Kubařová, Oskar Hes nebo Vanda Chaloupková. Tvůrci dnes představili trailer, informovala ČTK za distribuční společnost Bioscop Jana Šafářová.

Nápad na komedii Prezidentka vznikl podle režiséra už v roce 2016, když dotočil snímek Pohádky pro Emu. "Přišlo mi to jako zajímavé a neotřelé téma. Za několik měsíců nato byla zvolena slovenskou prezidentkou paní Čaputová. Projekt jsme pak několik let vyvíjeli, než jsme se do toho pustili," uvedl Havlík. "Můj scenáristický záměr byl apolitický. Chtěl jsem natočit romantický film," dodal.

Stejně jako v Pohádkách pro Emu i v Prezidentce potká Geislerová osudového muže, kterého ztvárnil Vetchý. Její postavu definuje nejen její práce a poslání, ale také vztah s již dospělou dcerou a náhodné setkání, které jí změní život. "Spolupráce s Ondrou je vždycky báječná. Je to specifický člověk, ale skvělý partner, se kterým se hodně nasmějeme. Umí takovým svým specifickým způsobem povzbuzovat, je mi s ním prostě dobře," sdělila Geislerová.

V příběhu Prezidentka má za sebou Kateřina Čechová (Geislerová), historicky první česká prezidentka, rok v úřadu. Je zahlcená prací a občas by si chtěla odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v převleku se v noci potají vytratí z hradu. Seznamuje se se sochařem Petrem (Vetchý), který nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzy vymkne kontrole.

"Moje postava ví, že má zodpovědnost k lidem, k funkci, k zemi, nechce to nijak šidit, i na úkor sebe. Což je pak samozřejmě problém," podotkla Geislerová.

Za hlavní postavu zvolil Havlík ženu také proto, že ženy jsou podle něho schopné se koncentrovat na jiný druh problémů než muži. "Žijeme stále trochu v mužském světě. A ať už je to politika nebo byznys, víme, že prosazování žen je pořád poměrně problematické. Pořád trochu zaostáváme a přitom ženský pohled na svět je podle mě v mnoha věcech racionálnější," prohlásil režisér.

Režisér Havlík pochází ze Sokolova, vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a poté vystřídal několik profesí jako spisovatel, scenárista a režisér. V celovečerním hraném debutu Zejtra napořád z roku 2014 se inspiroval svými zahraničními cestami. Dále stojí za divácky úspěšnými komediemi Pohádky pro Emu, Po čem muži touží a Bábovky. Vážnější téma si zvolil v dramatu Minuta věčnosti.