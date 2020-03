Kombinaci v La Thuile zhatil sníh, Ledecká zůstala v SP třetí

La Thuile (Itálie) - Kombinace Světového poháru lyžařek v italském La Thuile byla kvůli hustému sněžení zrušena. Pořadatelé by po vydatné sněhové nadílce nedokázali upravit trať. Malý křišťálový glóbus získala Italka Federica Brignoneová, která vyhrála oba kombinační závody v sezoně. Česká reprezentantka Ester Ledecká skončila v hodnocení disciplíny třetí.

"Mám z toho strašnou radost. Jsem pyšná na sebe a celý tým. Odvedli skvělou práci a já jim za to moc děkuji. Jsem moc ráda, že jsem to vybojovala, protože kombinace je pro mě hrozně zábavná disciplína a mám ji moc ráda," uvedla v nahrávce pro média Ledecká.

I proto českou lyžařku mrzelo, že se dnes kvůli špatnému počasí nemohla představit na svahu. "Samozřejmě mě mrzí každý zrušený závod, ale je to outdoorový sport a tohle se může stát. Musíme k tomu přistupovat tak, jak to je. Já bych si tenhle kopec ráda znovu sjela, protože je nádherný a měli to opravdu dobře připravené, počasí ale neporučíte," řekla Ledecká.

Dvojnásobná olympijská vítězka získala v kombinaci bronz před týdnem v Crans Montaně a v lednu byla v Altenmarktu-Zauchensee šestá. V konečném hodnocení zaostala se ziskem 100 bodů o 25 bodů za druhou Švýcarkou Wendy Holdenerovou. Brignoneová vede i celkové pořadí Světového poháru před Američankou Mikaelou Shiffrinovou, která po úmrtí otce přerušila sezonu.

Nad závody v La Thuile visel otazník kvůli epidemii koronaviru, ale nakonec se je organizátoři rozhodli uspořádat s omezeným počtem diváků. V sobotu ženy absolvovaly superobří slalom, v němž obsadila Ledecká šesté místo.

V polovině března završí Ledecká svou nejúspěšnější sezonu na lyžích na finále Světového poháru v Cortině d'Ampezzo, kde bude mimo jiné bojovat o druhé místo v celkovém pořadí sjezdu. "Já o tom takhle nepřemýšlím. Těším se do Cortiny, protože je tam krásný kopec. Mám radost, že můžu jet na finále všechny disciplíny, že se mi povedlo sjet těch 500 bodů. Náš tým to dělá opravdu dobře, zlepšuji se sezonu od sezony, máme dobrý systém, takže i snowboarďačka může zajet dobré výsledky na lyžích," připomněla aktuálně desátá žena SP svou původní "profesi".