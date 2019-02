Crans Montana (Švýcarsko) - Kombinaci Světového poháru v alpském lyžování vyhrála ve švýcarské Crans Montaně Italka Federica Brignoneová. Znovu dokázala, že se jí na zdejších sjezdovkách daří - kombinaci tady vyhrála i ve dvou předcházejících letech. Vůbec poprvé vystoupila na pódium Kanaďanka Romi Remmeová, dvojnásobná mistryně světa Švýcarka Wendy Holdenerová skončila třetí.

Brignoneová položila základ k desátému triumfu ve Světovém poháru dopoledním vítězstvím ve sjezdařské části. Ve slalomu jí pak stačilo osmé místo, aby o 38 setin sekundy porazila vítězku slalomové části Remmeovou. Holdenerová útočila až z jedenáctého místa po sjezdu, ale na víc než na bronz to nestačilo.

Brignoneová je i celkovou vítězkou kombinace, ale malý křišťálový glóbus podle pravidel mezinárodní federace FIS nedostane. V sezoně se totiž jela jen jediná kombinace. Závod ve Val d'Isere byl v prosinci pro nedostatek sněhu zrušen.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - kombinace:

1. Brignoneová (It.) 2:15,20 (1:30,94+44,26), 2. Remmeová (Kan.) -0,38 (1:32,14+43,44), 3. Holdenerová -1,04 (1:32,41+43,83), 4. Koppová (obě Švýc.) -1,54 (1:32,76+43,98), 5. Dorschová (Něm.) -1,81 (1:33,43+43,58), 6. Agerová (Rak.) -1,83 (1:32,65+44,38), 7. Miradoliová (Fr.) -1,93 (1:31,73+45,40), 8. Nuferová (Švýc.) -1,94 (1:31,31+45,83), 9. Bassinová (It.) -2,01 (1:32,15+45,06), 10. Mowinckelová (Nor.) -2,02 (1:31,42+45,80).

Průběžné pořadí SP (po 29 ze 37 závodů):

1. Shiffrinová (USA) 1794, 2. Vlhová (SR) 1075, 3. Holdenerová 843, 4. Schmidhoferová (Rak.) 667, 5. Mowinckelová 657, 6. Brignoneová 632, ...48. Ledecká 129, 103. Capová (obě ČR) 17.