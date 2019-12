Kombinaci v Bormiu ovládl Pinturault, Zabystřan byl devatenáctý

Bormio (Itálie) - Kombinaci v Bormiu vyhrál francouzský lyžař Alexis Pinturault před Norem Aleksanderem Aamodtem Kildem, který se dostal do čela Světového poháru. Seriál vede o 20 bodů před Italem Dominikem Parisem, přestože v této sezoně ještě nevyhrál ani jeden závod. Jednadvacetiletý Jan Zabystřan skončil devatenáctý a dosáhl nejlepšího výsledku ve Světovém poháru.

Kilde ovládl na úvod kombinace superobří slalom, ale ve slalomu první místo podle očekávání neudržel. Z dvanácté příčky se vyhoupl do čela Pinturault a s náskokem 51 setin sekundy vybojoval 26. vítězství ve Světovém poháru. Mistr světa v kombinaci měl v polovině závodu na Kildeho manko 94 setin.

Osmadvacetiletý Francouz přitom start v Bormiu zvažoval, protože od paralelního slalomu v Alta Badii ho trápí svalové zranění. "Nevěděl jsem, jestli to půjde. Nakonec jsem se rozhodl asi dobře," řekl Pinturault s úsměvem. V průběžném pořadí SP si polepšil na třetí místo.

Nový pohárový lídr Kilde využil dobré výchozí pozice ve slalomu, do kterého nově startovali jako první nejrychlejší sjezdaři. "Hned to bylo s jedničkou jednodušší, jelo to pěkně. Hlavní bylo neudělat chybu," řekl norský lyžař, který zajel ve slalomu šestý čas.

V kombinaci si spravil chuť po čtvrtých místech v obou sjezdech v Bormiu. "Jsem vyřízený. Už po včerejším závodě jsem byl hotový a dneska to bylo hodně náročné. Ale když se daří, tak to jede," uvedl Kilde.

Zabystřan obsadil v superobřím slalomu 38. místo se ztrátou 3,60 sekundy na Kildeho. Ve slalomu zajel dvanáctý čas, za nejrychlejším Pinturaultem zaostal o 2,87 sekundy. Ve Světovém poháru bodoval teprve podruhé, v lednu byl sedmadvacátý v kombinaci ve Wengenu.

Výsledky závodu SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie):

Muži - kombinace:

1. Pinturault (Fr.) 2:32,56 (super-G 1:34,39 + slalom 58,17), 2. Kilde (Nor.) -0,51 (1:33,42+59,65), 3. Meillard (Švýc.) -0,56 (1:34,19+58,93), 4. Tonetti (It.) -1,87 (1:35,02+59,41), 5. Cochran-Siegle (USA) -2,33 (1:34,82+1:00,07), 6. Allegre (Fr.) -2,37 (1:33,92+1:01,01), 7. Trichičev (Rus.) -2,61 (1:35,66+59,51), 8. G. Caviezel -2,66 (1:34,05+1:01,17), 9. Murisier (obě Švýc.) -2,95 (1:35,53+59,98), 10. Jansrud (Nor.) -3,11 (1:35,14+1:00,53), ...19. Zabystřan (ČR) -5,50 (1:37,02+1:01,04).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 44 závodů): 1. Kilde 474, 2. Paris (It.) 454, 3. Pinturault 401, 4. Kristoffersen (Nor.) 379, 5. Mayer (Rak.) 362, 6. Feuz (Švýc.) 361, ...100. Zabystřan 12.