Komárkova společnost MND loni měla meziročně více než desetinásobný zisk

Hodonín - Těžební a energetické společnosti MND z Hodonína loni meziročně vzrostly výnosy ze 118 na 210 miliard korun a zisk se zvýšil více než desetinásobně na 3,2 miliardy korun z 285 milionů o rok dřív. Výsledky příznivě ovlivnil růst cen zemního plynu a ropy na trhu, firma také využila kolísání cen komodit k ziskům z obchodování s plynem a elektřinou. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin, na kterou dnes upozornil server E15.cz.

Firma patří do podnikatelské skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka a vedle těžby uhlovodíků, jejich prodeje a prodeje elektřiny se věnuje rozvojovým projektům. Mezi ně patří využívání geotermální energie, ukládání oxidu uhličitého do dotěžovaných ložisek ropy a plynu a také stavba větrného parku pro výrobu elektřiny na Ukrajině. "Loňský výsledek byl navíc zesílen kombinací předchozích úspěšných investic do průzkumu, navyšování skladovací kapacity, vrtných souprav a klientského portfolia na straně jedné a růstu cen komodit na světových trzích na straně druhé," uvedl výkonný ředitel Jiří Ječmen.

Vedle velkoobchodu s plynem a elektřinou firma působí v Česku i na maloobchodním trhu. V dodávkách elektřiny a plynu koncovým spotřebitelům patří MND k největším hráčům na trhu. Během loňska získala zhruba 10.000 odběrných míst a na konci roku tak jejich počet zvýšila na 254.000 v součtu zákazníků, kteří odebírají plyn a elektřinu.

Firma měla v loňském roce i s dceřinými společnostmi téměř 800 zaměstnanců, což je stejné jako o rok dříve.

Tržby a zisk MND (v mil. Kč):

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Tržby 210.300 118.021 45.970 69.392 69.913 33.983 18.804 Zisk 3193 285 7 -256 -239 -86 459

Zdroj: Výroční zprávy ve Sbírce listin