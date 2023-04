Komárkova KKCG spustila v USA továrnu na metanol, investice přesáhla 5,3 mld. Kč

Charleston (USA)/Praha - Investiční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka oficiálně zahájila provoz své továrny na výrobu metanolu v americkém státě Západní Virginie. Provoz bude ročně produkovat 200.000 tun suroviny. Celková investice přesáhla 250 milionů dolarů (přes 5,31 miliardy Kč). ČTK to sdělila mluvčí KKCG Dana Dvořáková.

Továrnu bude provozovat společnost US Methanol, která byla založena v roce 2016 skupinou KKCG. Ta vybrala region Západní Virginie jako konkurenceschopné výrobní centrum s bohatými přírodními zdroji a infrastrukturou. Podle skupiny má místo navíc příznivé podmínky pro podnikání a dobré místní know-how. Otevření továrny je podle skupiny zároveň potvrzení závazku KKCG investovat do regionu a podporovat místní komunity.

"Investice do společnosti US Methanol je výrazem naší víry v potenciál amerického trhu, v tomto případě ekonomiky Západní Virginie. Věříme, že stejně jako naše další zahraniční investice bude i tento závod přínosem pro místní komunitu a vytvoří další růstové příležitosti,“ řekl při slavnostním zahájení provozu zakladatel KKCG Komárek.

Akce, která se dnes konala na West Virginia State University, se zúčastnili i někteří američtí politici, jako například senátor Joe Manchin nebo guvernér Západní Virginie Jim Justice. "Chci poděkovat společnosti KKCG, Karlu Komárkovi a celému jeho týmu za jejich práci. Díky za tuto investici, která nám dává příležitost, abychom ukázali, že stát Západní Virginie je dobrým partnerem," podotkl Manchin.

KKCG se o plánované výrobě metanolu v USA poprvé zmínila v roce 2016. O dva roky později k financování tohoto projektu vydala dluhopisy za 2,1 miliardy korun. Metanol, který se používá k výrobě různých produktů, včetně elektroniky nebo lékařských přípravků, bude dodávat do severovýchodní části Spojených států.

KKCG Group je mezinárodní investiční společnost, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina spravuje aktiva v hodnotě přes deset miliard dolarů (přes 213 miliard Kč). Do portfolia společnost patří například nadnárodní provozovatel loterií Allwyn, energetická společnost MND Group, poskytovatel IT služeb Aricoma Group nebo KKCG Real Estate, jež se zabývá nemovitostmi. Skupina rozvíjí své obchodní aktivity v 36 zemích světa a má vice než 10.000 zaměstnanců. Zakladatel KKCG Komárek se podle žebříčku časopisu Forbes řadí mezi nejbohatší Čechy, jeho majetek se odhaduje na 8,1 miliardy dolarů (174,7 miliardy Kč).