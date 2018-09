Vizovice (Zlínsko) - Vizovický výrobce modulárních systémů, společnost KOMA Modular v rámci Dne architektury ve svém areálu otevřela pro veřejnost pavilon, který vyrobila pro světovou výstavu Expo 2015 v Miláně. Firma jej po úpravách bude využívat jako administrativní budovu, nechybí v ní výstavní prostor. Hlavní podoba pavilonu zůstala, nezměnila se velikost ani konstrukce, vnitřek však bylo třeba přizpůsobit, řekl dnes ČTK ředitel společnosti Stanislav Martinec.

"Museli jsme přejít z horkých dnů v Miláně, kde to bylo vystaveno přes léto, museli jsme celou budovu připravit na to, že tady bude roky, desetiletí a museli jsme ji připravit na kruté valašské zimy. Takže jsme ji zateplili, doplnili různými technologiemi, je to nízkoenergetická budova," uvedl Martinec.

Vnitřní prostor objektu je industriálně laděný. "Není tady žádný sádrokarton, je tady železo, dřevo, sklo, typické průmyslové prvky. Je to pocta Tomáši Baťovi, tak by možná viděl své kanceláře, kdyby žil," uvedl Martinec. Vnitřní prostor je otevřený po střechu, atriem se vine od prvního podlaží až po střechu umělecké dílo, spirálovité plátno s barevnými motivy, které vytvořila Barbora Šlapetová a které je v kontrastu s industriálním prostředím. Symbolicky znázorňuje příběh společnosti KOMA. Před budovou a na její střeše jsou sochy ptáků od Lukáše Rittsteina.

Přízemí objektu je otevřené veřejnosti, nyní je v něm instalována výstava o účasti České republiky na výstavách Expo, ve dvou patrech jsou kancelářské prostory. Na střeše je posezení a bylinková zahrada s výhledem na areál firmy, přírodu i Vizovice. Příští rok by v areálu mělo ještě přibýt modulární vývojové centrum.

Návrat pavilonu do Vizovic, veškeré související práce a úpravy stály firmu přes 100 milionů korun. Jen zbourání původních budov v areálu a úpravy pozemku s budováním základů přišly na 40 milionů korun. Přebudování objektu stálo 70 milionů korun. "Z Expa máme 42 modulů, spodní konstrukci, výtah, polovina lamel je z Expa, polovina je nových," uvedl Martinec.

Firma zaměstnávající asi 250 lidí podle ředitele po letech, kdy hojně vyráběla moduly určené zejména na ubytování pro uprchlíky, nyní pracuje na náročnějších projektech. "Děláme nyní třeba hotel do Paříže, kulturní dům, mateřskou školku. Jsou to dost těžké projekty, technicky náročnější," uvedl ředitel, který má v plánu v údolí proti firemnímu areálu vytvořit Koma vesnici, kde by architekti tvořili modulární domky.