Kolumbie zaskočila Argentinu, Mexiko deklasovalo Kubu

Salvador (Brazílie)/Pasadena (USA) - Fotbalisté Kolumbie zaskočili na jihoamerickém šampionátu Argentinu a tým kolem hvězdného Lionela Messiho v úvodním utkání skupiny B v brazilském Salvadoru porazili 2:0. Připsali si tak první výhru nad dvojnásobnými mistry světa po dvanácti letech. Favorizované Mexiko vstoupilo do mistrovství Severní a Střední Ameriky suverénním vítězstvím 7:0 nad Kubou. Hattrick vstřelil Uriel Antuna.

Skóre dlouho bezbrankového utkání otevřel v 71. minutě střelou k tyči Roger Martínez po dlouhém pasu Jamese Rodrígueze. Pojistku přidal několik minut před koncem zblízka další střídající hráč Duván Zapata. "Víme, že jsme Argentinu dlouho neporazili, a jsme nadšení. Je to skvělý výsledek, ale čeká nás ještě hodně těžkých zápasů," řekl Zapata.

Messi promarnil největší šanci krátce před Martínezovým gólem, když se netrefil z dorážky. Barcelonský útočník také převedl skvělé sólo do pokutového území, ale nedostal se ke střele.

"V druhém poločase jsme byli lepší než Kolumbie. Zrovna když jsme hráli nejlépe, soupeř skóroval z protiútoku. Ze zápasu si odnesu to, že jsme se dokázali přizpůsobit a zlepšit se v druhém poločase. Možná to nezní jako nic zvláštního, ale pomůže nám to v dalších zápasech," řekl argentinský trenér Lionel Scaloni, jenž také kritizoval kvalitu trávníku na stadionu v Salvadoru.

Dalšími dvěma týmy ve skupině B jsou Paraguay a host Katar, které se střetnou dnes ve 21:00 SELČ.

Copa América, mistrovství Jižní Ameriky:

Skupina A:

Venezuela - Peru 0:0

Skupina B:

Argentina - Kolumbie 0:2 (0:0)

Branky: 71. Martínez, 86. Zapata.

Mexiko na úvod Zlatého poháru deklasovalo Kubu

Pasadena (USA) - Favorizovaní fotbalisté Mexika vstoupili do mistrovství Severní a Střední Ameriky suverénním vítězstvím 7:0 nad Kubou. Hattrickem se na demolici soupeře podílel Uriel Antuna, jenž hrál své teprve třetí reprezentační utkání.

Jednadvacetiletý záložník Los Angeles Galaxy v týmu nahradil na poslední chvíli zraněného obránce Jorgeho Sáncheze, ale v kalifornské Pasadeně skóroval poprvé už v 2. minutě. Chvíli předtím navíc Raúl Jiménez nastřelil tyč.

Antuna se trefil ještě ve 44. a 80. minutě. Dva góly dal Jiménez z Wolverhamptonu, další branky přidali Diego Reyes a Ernesto Vega. "El Tri" tak zahájili úspěšně útok na sedmý titul ze Zlatého poháru, i když jim chybějí tradiční opory Héctor Herrera, Javier "Chicharito" Hernández, Carlos Vela či Hirving Lozano.

Výhra proti Kubě byla zároveň prvním vítězstvím v soutěžním duelu pro bývalého kouče Barcelony či Argentiny Gerarda "Tatu" Martina, jenž se týmu ujal v lednu a zatím ho vedl jen v přípravných zápasech.

V druhém utkání skupiny A porazila Kanada podobně jednoznačně 4:0 Martinik.

Zlatý pohár, mistrovství Severní a Střední Ameriky:

Skupina A:

Mexiko - Kuba 7:0 (4:0)

Branky: 2., 44. a 80. Antuna, 31. a 64. Jiménez, 38. Reyes, 74. Vega.

Kanada - Martinik 4:0 (1:0)

Branky: 33. a 53. David, 63. Hoilett, 67. Arfield.