Kolouch vystřelil Olomouci v nastavení jediným gólem duelu výhru v Pardubicích

Pardubice - Hokejisté Pardubic prohráli v utkání 13. extraligového kola s Olomoucí 0:1 v prodloužení. Čtyřzápasovou vítěznou sérii Dynama ukončil v čase 63:23 útočník Petr Kolouch. Hanáci si připsali čtvrtý úspěch z posledních pěti utkání. První čisté konto v sezoně uhájil brankář Jakub Sedláček.

Už na konci páté minuty měli Východočeši porci štěstí, když při Kucserově pokusu zachránila strážce domácího brankoviště za jeho zády tyčka. Na brankové konstrukci skončilo o chvilku později na druhé straně i Mikušovo tečované nahození. Gólman Hanáků Sedláček se vzápětí vyznamenal při Blümelově úniku, krátce nato si poradil i se zakončením Musila. Stavem pak nepohnuly ani početní výhody v podání obou celků.

Před polovinou základní hrací doby se hráči na jedné i druhé straně vystřídali v přečíslení dvou na jednoho. Sedláček vychytal Robertsona, v domácím dresu se nenechal zahanbit ani Frodl, na něhož nedokázal vyzrát zkušený Olesz. Frodl se pak vypořádal ještě s Káňovým pokusem a čekání na úvodní gólový zápis tak pokračovalo i nadále.

Podobně vyrovnané - a postupně ještě čím dál opatrnější - bylo i třetí dějství. V přesilovce z konce druhé třetiny neuspěl Paulovič, po chvilce si početní výhodu zahráli také Olomoučtí, jenže Nahodil a Knotek nemířili z dobrých pozic přesně. Když se pak před vypršením základní hrací doby nepovedlo rozhodnout ani Ciencialovi a Kucserovi, muselo se pokračovat dál a zápas se přelil do prodloužení.

Právě Cienciala se už po minutě dostal do sóla, Sedláček však udržel naděje Hanáků na zisk druhého bodu navíc. A Olomoučtí se ho nakonec opravdu dočkali, když po Strapáčově pěkné nahrávce rozhodl Kolouch.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Dvě třetiny byly vyrovnané se šancemi na obou stranách. My jsme dnes Olomouc docela přehrávali, myslím si však, že jsme se mohli více snažit jít do střelby. Snažili jsme se každou situaci ještě řešit nějakou parádní přihrávkou do prázdné brány. Celkově nám v prvních třetinách odskakovaly kotouče, nevycházely nám přihrávky a neměli jsme takovou fazónu, jakou bychom si představovali. Dělba bodů byla za těch šedesát minut spravedlivá, nakonec se štěstí přiklonilo k soupeři."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím, že diváci se nenudili. Byl to hokej nahoru dolů, spousta kvality, střeleckých příležitostí a vyložených šancí. Celý zápas to byla vyrovnaná hra. Domácí nás pak dvakrát ve třetině těžce tlačili, my jsme se jen tak tak ubránili a hrozili jsme z protiútoků. Pro nás je skvělou zprávou, že bereme dva body. Zápasy hrajeme poměrně dobře, bohužel to gólové vyjádření není takové, jaké bychom si představovali. Ať už v pátek proti Třinci, nebo i dnes, mohli jsme skórovat vícekrát. Do šatny ale patří samozřejmě gratulace a velké poděkování."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 0:1 v prodl.

Branka a nahrávka: 64. Kolouch (Strapáč). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 8468.

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála, J. Zdráhal - Blümel, Poulíček, Paulovič - A. Musil, R. Kousal, Camara - Cienciala, O. Roman, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.

Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner - Kucsera, Krejčí, J. Káňa - Navrátil, J. Knotek, Olesz - Kunc, Nahodil, Klimek - Bambula, Kolouch, Strapáč. Trenéři: Moták a J. Tomajko.