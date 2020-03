Kolony na přechodech Harrachov a Lanžhot komplikují dopravu

Liberec/Lanžhot - Přes deset kilometrů dlouhá kolona před hranicí s Polskem v Harrachově komplikuje dopravu v oblasti. Autobusy se nemohou dostat ani do Kořenova, končit proto musí už v Desné, která je od hranic vzdálena 14 kilometrů. Na twitteru o tom informuje společnost Korid LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji. Hraniční přechod Harrachov-Jakuszyce na silnici 10 je jediný, který na 130 kilometrů dlouhé česko-polské hranici v Libereckém kraji zůstal otevřený.

Kolona před přechodem v Harrachově se začala postupně prodlužovat už v úterý. "Poláci odbavování zrychlili, kamionů je ale víc," řekl ČTK krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Na Harrachov směřuje podle něj víc kamionů, které odklánějí ze sousedního kraje, kde kolona k česko-polskému hraničnímu přechodu v Náchodě v úterý přesahovala 40 kilometrů a končila až před Hradcem Králové.

V Harrachově podle Robovského za posledních 24 hodin odbavili 580 kamionů mířících do České republiky a 1500 aut ve směru do Polska. Většinu z toho tvořily kamiony. V Libereckém kraji je otevřený ještě česko-německý přechod Petrovice-Lückendorf, který slouží jen cestujícím přes hranice za prací. Za posledních 24 hodin rudy projelo 180 aut směrem do Česka a 120 mířilo do Německa. "Odepřen byl vjezd do Česka 35 automobilům a asi 40 lidem," doplnil Robovský.

Na D2 je u přechodu na Slovensko asi desetikilometrová kolona

Na dálnici D2 je na přechodu Lanžhot směrem na Slovensko dnes ráno stále více než desetikilometrová kolona kamionů. Vyplývá to z webu Dopravniinfo.cz. V úterý odpoledne dosáhla kolona až třiceti kilometrů.

Problém je už na hranicích Slovenska s Maďarskem, které zpřísnilo opatření kvůli šíření koronaviru. Kolona dosahovala v úterý zhruba k Rakvicím, nyní (kolem 8:00) zhruba ke sjezdu na Břeclav. Přes Lanžhot se vzhledem situaci na slovenské dálnici v úterý odpoledne dostalo ve vlnách zhruba 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený.

Bez výraznějších problémů jsou dva otevřené přechody směrem do Rakouska, které jsou v Jihomoravském kraji, a to Mikulov na Břeclavsku a Hatě na Znojemsku. "Samozřejmě se ale může utvořit nějaká kolona. Je to z provozních důvodů, je úměrná úkonům, které se musí učinit," uvedl už dříve policejní mluvčí Bohumil Malášek.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Z vydaných restrikcí existují výjimky, například pro lidi jezdící přes hranice za prací.