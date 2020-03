Kolony na hranicích s Polskem a Slovenskem komplikují dopravu

Harrachov/Náchod/Lanžhot - Policie reguluje provoz na celém úseku silnice první třídy číslo 33 z Hradce Králové do Náchoda. "Kolona je tak s mezerami, aby na silnici byl zachován provoz pro ostatní dopravu," řekla Konečná. Kamiony tak neblokují dopravu v Jaroměři a v Náchodě. Policie je přes tato města pouští postupně.

Kolony se před hraničním přechodem Náchod začaly tvořit v pondělí ráno, kdy Poláci na přechodu zahájili kvůli epidemii COVID-19 důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Přechod v Náchodě byl od pondělí do dneška jediným v Královéhradeckém kraji, kde šlo překročit česko-polskou hranici.

Dnes byl otevřen další hraniční přechod Královec - Lubawka. Na silnici k přechodu na české straně je však vjezd povolen pouze vozidlům do devíti tun, takže kolonám kamionů před Náchodem otevření přechodu v Královci neuleví. Přechod však mohou využívat polští pendleři, kteří jezdí na Trutnovsko za prací. Dosud museli pendleři přes přechod v Náchodě.

V Náchodě byla nejhorší situace v noci na úterý, kdy kamiony stály přes celé město. Radnice proto po celé trase od přechodu po Vysokov rozmístila devět mobilních toalet. Dnes dopoledne byla doprava v Náchodě plynulá, žádné kamiony ji neblokovaly.

Přes přechod Náchod - Kudowa Slone míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery, tedy lidí jezdící přes hranice za prací.

Kolona před hranicí s Polskem v Harrachově komplikuje dopravu Přes deset kilometrů dlouhá kolona před hranicí s Polskem v Harrachově komplikuje dopravu v oblasti. Autobusy se nemohou dostat ani do Kořenova, končit proto musí už v Desné, která je od hranic vzdálena 14 kilometrů. Do Harrachova se lidé dostanou jen vlakem, ten tam nemá žádná omezení, směrem na Rokytnici nad Jizerou jezdí autobusy po objízdných trasách, řekl ČTK Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji. Problematický je podle Hruboně hlavně úsek od křižovatky na Mýtě nahoru na Harrachov, kde je silnice jen dvoupruhová a autobusy tam nemají šanci kamiony předjet, protože nevidí do zatáček. "Pokud jde o Rokytnici, tak autobusy odkláníme přes Říčku a Horní Polubný k příchovickému motorestu a dál pak na Vysoké nad Jizerou a odtud buď na Rokytnici nad Jizerou nebo na Jablonec nad Jizerou a pak na Rokytnici," řekl Hruboň. Ani dálkové autobusy z Harrachova na Prahu nemají podle něj šanci projet. Hraniční přechod Harrachov-Jakuszyce na silnici 10 je jediný, který na 130 kilometrů dlouhé česko-polské hranici v Libereckém kraji zůstal otevřený. Kolona před přechodem v Harrachově se začala postupně prodlužovat už v úterý. "Poláci odbavování zrychlili, kamionů je ale víc," řekl ČTK krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Na Harrachov směřuje podle něj víc kamionů, které odklánějí ze sousedního kraje, kde kolona k česko-polskému hraničnímu přechodu v Náchodě končí až v Hradci Králové. V Harrachově podle Robovského za posledních 24 hodin odbavili 580 kamionů mířících do České republiky a 1500 aut ve směru do Polska. Většinu z toho tvořily kamiony. V Libereckém kraji je otevřený ještě česko-německý přechod Petrovice-Lückendorf, který slouží jen cestujícím přes hranice za prací. Za posledních 24 hodin rudy projelo 180 aut směrem do Česka a 120 mířilo do Německa. "Odepřen byl vjezd do Česka 35 automobilům a asi 40 lidem," doplnil Robovský.

Na D2 je u přechodu na Slovensko mnohakilometrová kolona

Na dálnici D2 je na přechodu Lanžhot směrem na Slovensko dnes dopoledne zhruba patnáctikilometrová kolona kamionů. Přechod je od dnešních 9:30 uzavřený. V úterý byl takto uzavřený několikrát, na Slovensko se jezdilo ve vlnách zhruba po 100 kamionech. Kolona v úterý odpoledne dosáhla až třiceti kilometrů.

Problém je už na hranicích Slovenska s Maďarskem, které zpřísnilo opatření kvůli šíření koronaviru. Kolona dosahovala v úterý zhruba k Rakvicím, dnes v 9:30 zhruba k Ladné. Přes Lanžhot se vzhledem situaci na slovenské dálnici v úterý odpoledne dostalo ve vlnách zhruba 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený. Přechod je dnes po 9:00 znovu uzavřený, osobní vozy podle zprávy Ředitelství silnic a dálnic sjíždí na exitu 48 na hraniční přechod Hodonín.

Bez výraznějších problémů jsou dva otevřené přechody směrem do Rakouska, které jsou v Jihomoravském kraji, a to Mikulov na Břeclavsku a Hatě na Znojemsku. "Samozřejmě se ale může utvořit nějaká kolona. Je to z provozních důvodů, je úměrná úkonům, které se musí učinit," uvedl už dříve policejní mluvčí Bohumil Malášek.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Z vydaných restrikcí existují výjimky, například pro lidi jezdící přes hranice za prací.