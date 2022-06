Kollert a opět Sáblíková vyhráli cyklistický závod L'Etape

Vítězka premiérového ročníku a ambasadorka projektu Martina Sáblíková vystoupila 7. června 2022 v Praze na tiskové konferenci k 2. ročníku cyklistického závodu pro veřejnost L’Etape Czech Republic by Tour de France 2022, který se pojede v sobotu 11. června v Praze a Středočeském kraji.

Vítězka premiérového ročníku a ambasadorka projektu Martina Sáblíková vystoupila 7. června 2022 v Praze na tiskové konferenci k 2. ročníku cyklistického závodu pro veřejnost L’Etape Czech Republic by Tour de France 2022, který se pojede v sobotu 11. června v Praze a Středočeském kraji. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Michal Kollert a stejně jako vloni Martina Sáblíková vyhráli druhý ročník cyklistického závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France. Bývalý profesionál Kollert po 136 kilometrech vedoucích po Praze a Středočeském kraji ve spurtu dvojice lídrů na Strahově těsně porazil Jonáše Vojtěcha a vylepšil loňské druhé místo. Rychlobruslařská hvězda Sáblíková opět po roce vyhrála s převahou souboj s kolegyní z ledových oválů Nikolou Zdráhalovou.

"Byl to náročný závod. V první třetině se pole hodně trhalo, člověk musel hodně přemýšlet a zvažovat strategii. Krizi jsem prožil v obávaném stoupání na Křivoklát, ale naštěstí nohy jely dobře. Finiš pak byl opravdu těsný, za vítězství jsem neskutečně rád," uvedl v tiskové zprávě pořadatelů Kollert.

Na trasu L'Etape, jehož aktéři si mohli vybrat i kratší, devadesátikilometrovou verzi, se dnes vydalo 2300 účastníků a nechyběli mezi nimi hvězdní cyklisté Ján Svorada, Zdeněk Štybar či lucemburský šampion Tour de France z roku 2010 Andy Schleck, kteří startovali bez ambicí na vítězství.

Sáblíková si stejně jako vloni pochvalovala atmosféru na trati. "Díky nádhernému počasí bylo množství fanoušků ještě výrazně větší. Fandili a dokázali z nás vyždímat maximum. Jejich podporu jsem potřebovala, v závěru jsem jela prakticky 50 kilometrů sama a opravdu jsem si hrábla," řekla trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení.

Projekt závodu, který simuluje podmínky nejslavnějšího cyklistického závodu, existuje již mnoho let. Pod dohledem francouzských pořadatelů se závod a jeho atmosféra přenáší do různých států v Evropě; do Česka se letos vrátil po loňské premiéře, kdy se jelo v srpnu. Ve Francii se v červenci pojede již 30. ročník.

Cyklistický závod L'Etape Czech Republic by Tour de France - 136 km:

Muži: 1. Kollert 3:31:30, 2. Vojtěch stejný čas, 3. Gonda (všichni ČR) -2:38.

Ženy: 1. Sáblíková 3:46:48, 2. Zdráhalová -1:39, 3. Matlášková (všechny ČR) -11,18.