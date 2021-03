Kollera výkon s Belgií překvapil, z reprezentace má v poslední době dobrý pocit

Praha - Historicky nejlepší střelec fotbalové reprezentace Jan Koller byl překvapen, jak dobrý výkon podal český tým při remíze 1:1 v sobotním druhém utkání kvalifikace mistrovství světa proti lídrovi žebříčku FIFA Belgii. Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník má z národního celku velmi dobrý pocit. Mužstvo si podle něj pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého sedlo, jde nahoru a po dlouhé době má reprezentace zase na čem stavět.

"Musím říct, že kluci hráli velmi dobře, že mě překvapili. Byli Belgičanům vyrovnaným soupeřem. V některých momentech dostali Belgii pod tlak, vypracovali si šance a nakonec jsme mohli i vyhrát. Byl to nebojácný výkon. Myslím, že je na čem stavět, že tu kvalifikaci jsme rozjeli dobře," řekl ČTK Koller.

"A to nám ještě chyběli nějací hráči. Jim tedy také, ale přece jen oni mají základnu trochu větší než my. Ti hráči, kteří nahradili ty opory, předvedli velmi dobrý výkon," připomněl Koller, že oběma týmům scházeli kvůli cestovním koronavirovým omezením krajánci z německé bundesligy.

Když coby bývalý hráč Lokerenu a Anderlechtu Brusel mluvil před utkáním s belgickými novináři, upozorňoval je, že lídr světového žebříčku reprezentací FIFA to nebude mít v Praze lehké.

"Pasovali se na velkého favorita. I ti novináři přemýšleli tak, kolik asi vyhrají, asi nebrali, že bychom je mohli nějak potrápit. Já říkal, že to nebude jednoduché, že hrajeme dobře týmově. Věřil jsem, že kluci předvedou dobrý výkon a že neprohrají. Myslím, že Belgičané byli zaskočeni a překvapeni naší hrou," řekl někdejší hráč Sparty, Dortmundu či Monaca.

Cítí, že reprezentace jde v poslední době nahoru. Český tým po dvou zápasech světové kvalifikace vede díky středečnímu úvodnímu vítězství 6:2 nad Estonskem skupinu o skóre před Belgií, postoupil na letní mistrovství Evropy a na podzim prošel do elitní divize A v Lize národů.

"Je vidět, že v týmu je dobrá atmosféra. Samozřejmě je to i díky Slavii, která hraje v pohodě. Většina reprezentantů je ze Slavie, nebo jí prošla. Je to tam vidět. A Jarda Šilhavý s realizačním týmem dali dohromady dobrou partu. Vytvořila se kostra týmu a šlape to. Myslím, že hrajeme dobrý fotbal, máme i výsledky. Mám z toho dobrý pocit," uvedl Koller.

"Hrají hlavně mladší hráči, kteří se dostávají do formy, získávají zkušenosti. Myslím, že po dlouhé době je zase na čem stavět. Můžeme mít po dlouhé době kvalitní reprezentační tým," mínil Koller.

Zápas s Belgií podle něj ukázal, že reprezentace může hrát s jakýmkoliv soupeřem. "Je vidět, že kluci mají sebevědomí. Jak v reprezentaci, tak ve Slavii si ověřili, že když budou hrát nebojácně, aktivně, můžou se měřit s kýmkoliv. Vyjma utkání v Anglii se dlouho nestalo, že by propadli," připomněl Koller předloňský debakl 0:5.

Role reprezentační kouče podle něj skvěle sedla Šilhavému, kterého zažil u reprezentace jako asistenta trenéra. "Jardu znám. Je to pokorný člověk, který řeší věci v klidu a má rád, aby se vytvořila dobrá atmosféra. Nasbíral zkušenosti v ligových týmech, kde měl úspěchy. Myslím, že dozrál do reprezentačního trenéra. Je to nejvhodnější kandidát na tuto pozici a hra a výkony, které jeho tým předvádí, to dokazují," podotkl Koller.

Současná reprezentace podle něj klidně může navázat na úspěchy jeho generace, která v roce 2004 skončila na Euru třetí a vybojovala dosud jediný postup na světový šampionát od rozdělení federace. "Fakt hrají dobře, cítím z celého týmu včetně realizačního, že jsou dobře nastaveni. V minulosti se stávalo, že i menší státy dokázaly překvapit a uhrát dobrý výsledek na velkých turnajích. Tak proč bychom to nemohli být my?" dodal autor 55 reprezentačních gólů.