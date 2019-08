Koller, Müller a Olejárová zpívají Kryla v písni k filmu Amnestie

Praha - Pasážová revolta Karla Kryla v podání Davida Kollera, Richarda Müllera a Viki Olejárové bude titulní písní filmu Amnestie, který vstoupí do kin 14. listopadu. Největší vzpouru ve vězeňské historii bývalého Československa ztvárnil režisér Jonáš Karásek. Vzpoura vypukla ve věznici pro nejtěžší případy v Leopoldově, když v zimě 1990 vyhlásil nový prezident Václav Havel rozsáhlou amnestii. Řady těžkých zločinců v leopoldovské věznici se totiž netýkala. ČTK o tom za tvůrce informovala Johana Turnerová.

Za aranžmá s romanticko-symfonickém provedení stojí hudebník Nikolaj Nikitin, zpěváky doprovází Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu s dirigentem Peterem Valentovičem. Ve skladbě zazní i motivy ze Smetanovy Vltavy a Vyšehradu. Nová verze Pasážové revolty vznikala netradičním způsobem. Nejdříve se natočil klip a až pak se ve studiu nahrávaly vokály.

"Bylo mi jasné, že právě u tohoto chci a musím být. Maroš Hečko, jeden z producentů filmu Amnestie, přivedl Viki Olejárovou, o které jsem vůbec nevěděl, že zpívá Kryla, a Davida Kollera. Šlo to skvěle, David byl fantastický, ostatně jako vždy. Byla to rychlá, příjemná a doufám, že i užitečná práce," uvedl Müller.

Film je příběhem jednoho z vězňů. Hrají v něm Aňa Geislerová, Roman Luknár, Ján Jackuliak, Filip Kaňkovský, Norbert Lichý nebo Marek Vašut. Snímek se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, stejně jako ve věznici v Mladé Boleslavi, točilo se i v Praze v Národním divadle nebo v bytě Václava Havla. Výrazná část filmu vznikala na Slovensku, kde Leopoldov leží. Výpravný thriller Amnestie nelíčí pouze vězeňský svět zločinců. Dramatické události doby a vzpoury měly dopad i na svět mimo oblast věznice v Leopoldově.

Poté co prezident Havel v roce 1990 vyhlásil rozsáhlou amnestii, pachatelé těžkých zločinů v leopoldovské věznici, kterých se amnestie netýkala, vyhlásili hladovku a následně na mnoho dní celou věznici obsadili. Vzpoura trvala téměř dva týdny, ukončit ji musela až policie a speciální jednotky s využitím vojenské techniky. Nesmlouvavý zásah část veřejnosti ocenila, jiná část poukazovala na jeho přílišnou brutalitu. "Bez toho, abych viděl finální verzi filmu, tato témata, která jsou někdy mezi dobou komunismu a kapitalismu, něco mezi svobodou a nesvobodou, jsou velmi důležitá. Myslím, že každý by měl tento snímek vidět, aby si mohl udělat svůj vlastní názor. Možná, že to, co náš film ukazuje, nebylo v tu dobu úplně nejšťastnější řešení, ale možná, že ano... Ale na to by si člověk měl udělat svůj vlastní úsudek. A proto je důležité se na film Amnestie jít podívat do kina," podotkl Müller.

Uvedení snímku Amnestie bude doprovázet vernisáž naplánovaná na 17. listopadu do pražské Lucerny, která otevře výstavu děl malíře Jozefa Danglára Gertli. Stejnojmenná kniha Amnestie s podtitulem Svoboda jako tlustá čára za minulostí vyjde v polovině října v nakladatelství Slovart.