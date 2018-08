Londýn - Vyšetřování incidentu, při němž dnes auto najelo do zátarasů u britského parlamentu v Londýně, vede protiteroristické oddělení. Na svém twitterovém účtu to oznámila londýnská policie. Ráno najelo auto velkou rychlostí do betonového zátarasu před parlamentní budovu. Policisté byli rychle na místě a řidiče zatkli. Auto porazilo několik lidí, podle záchranné služby jsou nejméně dva zranění, avšak nikoli vážně.

Britské sdělovací prostředky uvádějí, že policisté rozšířili zatarasenou zónu a začali ohledávat automobil, jímž je stříbrný Ford Fiesta. Oblast prohledávají i policejní psi.

Bývalý policejní velitel Peter Kirkham řekl stanici Sky News, že vzhledem k místu je případ nevyhnutelně vyšetřován jako útok. "Je jisté, že při prvním pohledu se to nejevilo jako normální dopravní nehoda. Všechna svědectví poukazují na to, že šlo o úmysl," řekl. Podle něj auto samotné policie zřejmě nepovažuje za hrozbu, protože nechala v blízkosti pohybovat se příliš mnoho lidí. "Kdyby si mysleli, že to byl nástroj (útoku), udělali by mnohem širší kordon," sdělil Kirkham.

Rychlou práci policie ocenil londýnský starosta Sadiq Khan, který oznámil, že je s policií v kontaktu.