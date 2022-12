Teherán - Kolem zákazu mravnostní policie v Íránu panují nejasnosti. Íránský generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí o víkendu prohlásil, že tato policie neměla nic společného s justicí, a naznačil, že byla zrušena v podobě, v jaké vznikla. Světová média poté tvrdila, že mravnostní policie byla rozpuštěna. Server britské BBC dnes poznamenal, že status této složky je nejasný. Íránská vláda rozpuštění nepotvrdila a místní média uvádějí, že Montazerího výroky byly dezinterpretovány. Podle Washingtonu nic nenasvědčuje tomu, že by se po víkendovém oznámení postavení žen v Íránu zlepšilo.

Mravnostní policie v Íránu dohlíží mimo jiné na to, zda ženy chodí náležitě oblékané a zda mají zahalené vlasy, jak to vyžadují přísné zákony islámského Íránu. Když v září v nemocnici po převozu z policejní cely, nedlouho po zadržení mravnostní policií, za nejasných okolností zemřela 22letá íránská Kurdka Mahsa Amíníová, vyvolalo to v zemi bezprecedentní protirežimní protesty. Pro islámskou republiku představují jednu z největších výzev od revoluce z roku 1979.

BBC připomíná, že Írán měl od revoluce různé varianty mravnostní policie. Její poslední verze, označovaná jako Výchovná stráž, je hlavním orgánem odpovědným za vymáhání zákonů, které se týkají chování. Její hlídky dohlížející na dodržování pravidel oblékání začaly působit v roce 2006. Montazerí mimo jiné zdůraznil, že mravnostní policie neměla nic společného s justicí a že justice bude pokračovat v "monitorování" chování lidí na místní úrovni. Nejasně však také hovořil o uzavření mravnostní policie. Výchovná stráž je součástí národní policie a spadá pod ministerstvo vnitra.

Podle íránské arabskojazyčné státní televize Al-Alam se některá média slova generálního prokurátora "pokusila dezinterpretovat". "Z poznámek Džafara Montazerího bylo možné vyrozumět nanejvýš to, že hlídky mravnostní policie nejsou od svého zrození napojeny na soudnictví," uvedla televize. Konzervativní studentská agentura SNN odsoudila "falešné titulky" a zdůraznila, že nošení hidžábu je v Íránu stále zákonem.

Reformní list Šark uvedl že oslovil tiskové oddělení teheránské policie, její představitelé se však "vyhnuli" odpovědi na otázku ohledně rozpuštění Výchovné stráže. Ani íránský ministr zahraničních věcí Hosejn Amírabdolláhján během své návštěvy Srbska nepotvrdil ani nevyvrátil pravost informací o zrušení mravnostní policie. "V Íránu se vše vyvíjí důsledně v rámci demokracie a svobody," zdůraznil šéf íránské diplomacie.

Montazerí v sobotu rovněž řekl íránskému parlamentu, že zákon nařizující ženám nošení hidžábu bude přezkoumán. Pokud by se potvrdilo, že mravnostní policie byla rozpuštěna, znamenalo by to ústupek protestujícím. Není ale zaručeno, že by nepokoje ustaly, poznamenala BBC. "To, že se vláda rozhodla rozpustit mravnostní policii, neznamená, že protesty končí," řekla BBC jedna z íránských žen.

Podle amerického ministerstva zahraničí nic nesignalizuje, že by se postavení žen v Íránu zlepšovalo. "Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by íránští vůdci zlepšili způsob chování vůči ženám a dívkám nebo že by ukončili násilí vůči pokojným demonstrantům," uvedl mluvčí ministerstva. Odmítl přitom komentovat "nejasná a vágní" tvrzení íránských představitelů.