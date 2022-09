Kolem rakve s královnou v Edinburghu za den prošlo 26.000 lidí

Smuteční průvod s rakví zesnulé britské královny Alžběty II. se 12. září 2022 vydal z paláce Holyroodhouse do katedrály svatého Jiljí v Edinburghu. Za pohřebním vozem kráčí král Karel III. se svými sourozenci, tedy princeznou Anne a princi Edwardem a Andrewem (na snímku zleva).

Smuteční průvod s rakví zesnulé britské královny Alžběty II. se 12. září 2022 vydal z paláce Holyroodhouse do katedrály svatého Jiljí v Edinburghu. Za pohřebním vozem kráčí král Karel III. se svými sourozenci, tedy princeznou Anne a princi Edwardem a Andrewem (na snímku zleva). ČTK/AP/Andrew Milligan

Londýn - Kolem rakve královny Alžběty II., která je od pondělí vystavena v katedrále v Edinburghu, za necelých 24 hodin prošlo na 26.000 lidí. Informovala o tom na twitteru skotská vláda. Fronta lidí, kteří na možnost se zesnulou panovnici se rozloučit ještě čekají, už se uzavřela a policie do ní další zájemce nepouští. Rakev s královnou bude večer letecky přepravena do Londýna, do středy zůstane v Buckinghamském paláci.

Katedrála svatého Jiljí byla v Edinburghu otevřená po celou noc a v několikakilometrové frontě čekaly tisíce lidí. Právě v noci se ale čas čekání u vstupu do svatostánku snížil až na 45 minut, přes den trvalo stání ve frontě i několik hodin, v pondělí někteří čekali až deset hodin.

Ulice Edinburghu budou plné i dnes večer, kdy kolem 18:00 městem projede smuteční kolona s rakví na letiště. Armádní letoun C-17 Globemaster přepraví rakev s královnou na letiště Northolt u Londýna, na palubě bude i princezna Anne, sestra krále Karla III.