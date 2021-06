Kolem pěti stovek lidí přišlo na opravený hrad Vízmburk

Havlovice (Trutnovsko ) - Kolem pěti stovek lidí dnes přišlo na hrad Vízmburk na Trutnovsku, který podstoupil rozsáhlou rekonstrukci. Poprvé si mohli prohlédnout i nové expozice, připraven byl i kulturní program. Hrad bude zatím otevřený jen v sobotu a v neděli, v létě pak každý den od 10:00 do 18:00 včetně pondělí, řekl ČTK Jaroslav Balcar z Občanského sdružení Vízmburk.

Fotogalerie

"Přišlo hodně lidí, je to úžasné. Počasí nám zatím přeje, takže to vypadá, že se to povede," uvedl Balcar.

Nové expozice mají za cíl přiblížit návštěvníkům historii hradu a také historii archeologického výzkumu na hradě a činnost sdružení. Jsou tematicky rozdělené, například v jedné místnosti se návštěvníci dozvědí o historii hradu, v jiné, jak se žilo na hradě v první polovině 15. století. Návštěvníci uvidí také repliky zbraní, keramiky či maketu hradu. Součástí expozice jsou také vystavené originální architektonické prvky, které se na hradě našly.

Pozůstatky hradu ze 13. století objevil v roce 1972 pod vrstvou hlíny archeolog Antonín Hejna. O existenci hradu se sice vědělo, ale nikdo neměl tušení, jak byl rozsáhlý. To ukázal až následný archeologický výzkum. Dobový tisk hrad nazýval podkrkonošskými Pompejemi, protože pod nánosy zeminy se dochovaly zdi místy až do výšky osmi metrů. Od roku 2008 obnovuje památku Občanské sdružení Vízmburk.

Zásadní rekonstrukce pozůstatků hradu začala loni v březnu a skončila v prosinci, vyšla téměř na 18 milionů korun, většinu pokryla evropská dotace. Letos vznikly za 600.000 korun nové expozice. Hrad byl veřejnosti zpřístupněn na začátku května.

Provoz hradu zajišťuje občanské sdružení, vlastními silami by to však nezvládlo. Najalo si správce objektu, prohlídky mají na starost brigádníci.