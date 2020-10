Kolem jezera Milada u Ústí cedule informují o zaniklých obcích

Ústí nad Labem - Kolem jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem jsou nové informační cedule přibližující turistům historii obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. V okolí jezera se stále pracuje, dokončují se inženýrské sítě. Týmy architektů zároveň připravují v soutěži koncepci využití jezera, které je teď v nouzovém stavu častým cílem procházek obyvatel krajského města.

Texty k historii obcí Tuchomyšl, Vyklice, Zalužany, Lochočice a Hrbovice zpracovali historici ústeckého muzea. "Chtěli jsme udělat cedule takové, aby co nejvíce přiblížily danou obec. Dneska je u jezera placka a kromě dvou komínů teplárny není vidět nic, ale po staletí zde stály vesnice s plnou občanskou vybaveností," řekl ČTK historik Martin Krsek.

Na každé ceduli je historická fotografie, která dokumentuje obce, z nichž v největší žilo přes 1500 lidí, stála v ní škola, kulturní dům, nádraží. "Věnovali jsme se i těžbě uhlí, která vedla nejprve k rozvoji obcí a pak znamenala jejich zkázu. Zachytili jsme památky, které se podařilo zachránit, jako je portál ze zaniklého renesančního kostela v Hrbovicích, který je nyní ve Valtířově," uvedl Krsek.

O zastavení těžby u Chabařovic na Ústecku se rozhodlo v 90. letech minulého století. Napouštění jezera o rozloze 250 hektarů začalo v roce 2001 a skončilo v roce 2010.

Státní podnik Palivový kombinát Ústí, který území spravuje, vyhlásil letos mezinárodní krajinářsko-architektonickou soutěž, do které se přihlásilo 15 mezinárodních týmů. Odborná komise už vybrala šest nejlepších uchazečů. "V průběhu prosince předloží své rozpracované návrhy, z nich se vyberou tři, kteří postoupí do dalšího kola. Do dubna 2021 předloží ještě šířeji rozpracované návrhy a z těch se vybere vítěz," řekla ČTK mluvčí podniku Hana Volfová. Vítěz bude znám v květnu 2021, s ním se bude jednat o uzavření smluv na vypracování podrobnějších studií.

Architektonická soutěž neovlivní práce na jezeře. "Tam jsou projekty schválené, které se dokončují. Buduje se kanalizace, vodovod a zajišťuje elektrifikace území," uvedla mluvčí.

V současné době je Milada častým cílem turistů. "Vidíme nárůst oproti předchozím letů, kdy touto dobou už návštěvnost jezera klesala. Plné parkoviště je nyní i ve všední den. Pro trávení tohoto období je to ideální místo, prostor je velký, lidé tam mohou sportovat, venčit psy i děti," dodala Volfová.

Jezero se otevřelo veřejnosti před pěti lety. Maximální hloubka jezera je 24,7 metru.