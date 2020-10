Kolem Flander vyhrál Van der Poel, 34 let po svém otci

Oudenaarde (Belgie) - Nizozemec Mathieu van der Poel se stal vítězem závodu Kolem Flander a vyhrál svůj první cyklistický monument. Ve finiši dvou trojnásobných světových šampionů v cyklokrosu těsně porazil Belgičana Wouta van Aerta a napodobil svého otce Adriho, který závod ovládl v roce 1986.

S oběma velkými rivaly jel v úniku ještě úřadující mistr světa na silnici Francouz Julian Alaphilippe, jehož útok ve stoupání na dlažebních kostkách na Koppenberg peloton roztrhal. Zhruba 35 kilometrů před cílem však zavadil rukou o řidiče doprovodného motocyklu, který trojice míjela, a měl ošklivý pád přes řídítka. Svůj poslední závod v sezoně tak nedokončil. První vyšetření v nemocnici odhalilo zlomeniny záprstních kůstek a v pondělí půjde Alaphilippe na operaci.

Van der Poel s Van Aertem před týdnem protaktizovali vzájemným soubojem jinou klasiku Gent-Wevelgem, tentokrát už se utkali o vítězství. Pětadvacetiletý Nizozemec vyhrál ve spurtu o centimetry. O rok staršímu Belgičanovi tak překazil možnost stát se prvním jezdcem od roku 1975, který v jedné sezoně vyhraje po Milán-San Remo také Kolem Flander. Tehdy zvítězil v těchto dvou monumentech legendární Eddy Merckx.

"Nemám slov. Normálně vždycky cítím, kdo vyhrál, ale byl jsem z toho spurtu úplně vyřízený. Podíval jsem se po Woutově kole, ale nikdo z nás nevěděl. Věděl jsem, že musím předvést životní finiš, abych ho porazil, a povedlo se," řekl po dojezdu úřadující cyklokrosový šampion Van der Poel. "Bylo mi jasné, že čím později začneme spurtovat, tím líp pro mě. To, že Wout nenasadil k finiši dříve, bylo znamení, že toho má taky plné zuby," prohlásil po náročných 243 kilometrech v sedle.

Spurt vedoucí skupiny, která přijela do cíle s odstupem osmi sekund, vyhrál Nor Alexander Kristoff. Van der Poelův kolega z týmu Alpecin-Fenix Petr Vakoč obsadil 70. místo se ztrátou přes osm minut. O více než devět minut zaostal Zdeněk Štybar, kterého čeká rychlý přesun do Španělska, kde v úterý odstartuje do Vuelty.

Cyklistický závod Kolem Flander (WorldTour) - 243,3 km: 1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 5:43:17, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) stejný čas, 3. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 4. Turgis (Fr./Total Direct Energie), 5. Lampaert (Belg./Elegant-Quickstep), 6. Claeys (Belg./Cofidis) všichni -8, ...70. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -8:26, 73. Štybar (ČR/Elegant-Quickstep) -9:36.