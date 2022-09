Kolem 800 motorkářů při spanilé jízdě projelo centrem Prahy

Praha - Kolem 800 motocyklistů, převážně na strojích americké značky motocyklů Harley-Davidson, dopoledne projelo centrem Prahy. Více než hodinová jízda začala i skončila na pražském Výstavišti, místy i kilometrová kolona ovšem mezitím projela například magistrálu, s krátkou zastávkou na Václavském náměstí pak pokračovala mimo jiné přes Karlovo náměstí či Masarykovo nábřeží. Průjezd konvoje průběžně zastavoval na trase dopravu, ovšem bez větších komplikací.

Akce se koná v rámci desátého ročníku Prague Harley Days, který v pátek začal na pražském Výstavišti a potrvá do neděle. "Spanilá jízda je každoročně obrovský zážitek, je to takový festival svobody," řekl před dnešním startem jízdy organizátor Jaroslav Vavřina. Avizoval, že k jízdě se přihlásilo plných 800 účastníků, čímž byla naplněna celá povolená kvóta.

Motocyklisté se začali v dolní části Výstaviště řadit už přes 9:00. Kromě strojů Harley-Davidoson přijeli účastníci i na motocyklech jiných značek včetně několika mopedů. Konvoj se vydal na okružní jízdu přibližně v 10:30, přičemž kolona motocyklistů byla tak dlouhá, že poslední z nich opustili Výstaviště po více než 20 minutách od startu. Kolona následně vyrazila směrem do centra Prahy a projela Veletržní a Bubenskou ulicí, následně zamířila na Hlávkův most a po magistrále pokračovala k Václavskému náměstí. Tam byl součástí krátké zastávky i seskok parašutistů, k akci se totiž připojily i české ozbrojené síly. Z Václavského náměstí pak konvoj projel Sokolskou a Žitnou ulicí na Karlovo náměstí a poté po Masarykově nábřeží a přes Čechův most zpět k Výstavišti. Tam dojel kolem 12:00.

Motorkáře během cesty provázela doprovodná vozidla a policie, která při průjezdu na trase operativně zastavovala dopravu. Start spanilé jízdy sledovaly u Výstaviště stovky nadšenců, konvoj ovšem vyvolával zájem přihlížejících prakticky během celé trasy.

Vyjížďka zahájila druhý den Prague Harley Days. I letos je akce propojená s Burgerfestem, který desáté výročí oslavil loni. Až do neděle se k akci připojily i české ozbrojené síly. Armáda na vystavuje současnou i historickou techniku. K vidění tak je třeba bojové vozidlo pěchoty Pandur, samohybná kanónová houfnice DANA, bojové vozidlo Kajman nebo raketový protiletadlový systém RBS-70. Z vojenských motocyklů jsou součástí výstavy například stroje Hradní stráže nebo historické vojenské motocykly ze zahraničí.