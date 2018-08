Praha - Zhruba sedmdesátimetrový úsek nových tramvajových kolejí mezi novou a starou budovou Národního muzea v Praze by měl být do tří let napojen na trať ve Vinohradské a Škrétově ulici. Následně tam mají mít nástupní zastávku historické tramvaje. ČTK to sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. O prodloužení kolejí k budově hlavního nádraží a dále do Bolzanovy ulice by mohlo být podle primátorčina náměstka Petra Dolínka (ČSSD) rozhodnuto v září. Koleje podnik k muzeu položil při přeměně prostranství mezi historickou budovou muzea a bývalého Federálního shromáždění.

"Předpokládáme, že k tomu (napojení na trať ve Vinohradské a Škrétově) dojde nejdéle do tří let. Nyní se zajišťuje projektová příprava. Důvodem delšího času přípravy je potřeba koordinace projektu se záměry Institutu plánování a rozvoje v širším okolí muzea a také koordinace se záměry Technické správy komunikací, dochází zde například k zásahu do světelně řízené křižovatky na magistrále," uvedla Řehková.

Až bude úsek na trať napojen a udělána kolejová spojka, předpokládá jej DPP využit pro jízdy smluvních a historických tramvají. Budou tam mít nástupní stanici. "Při výlukách zde bude možné mimořádně ukončit s nasazením obousměrných vozů i běžné linky," uvedla mluvčí.

Koleje začal podnik pokládat kvůli celkové přestavbě prostoru. Chce tak předejít tomu, aby tam musely v budoucnu opět najet stroje. "Pod položeným úsekem kolejí se nachází mimo jiné podzemní chodba, která spojuje starou a novou budovu muzea," uvedla mluvčí.

O dalším směřování trati směrem k Václavskému náměstí by mohlo vedení Prahy rozhodovat v září, a to na základě například dohody s ministerstvy a rovněž po dokončení všech nutných podkladů. "Tato tramvajová trať je důležitá. Proběhlo veřejné i úřední projednání, teď už je potřeba rozhodnout, kudy trať povede. To chceme udělat, jakmile budeme mít kompletní podklady," uvedl Dolínek.

Podle první varianty by tramvaje z Vinohradské zahnuly do Wilsonovy směrem ke Státní opeře. Následně by trať uhnula přes magistrálu do parku a směřovala před nádraží, odkud by kopírovala magistrálu k rohu Bolzanovy a U Bulhara, kde by se napojila na současnou trať. Druhou možností je, že by koleje vedly k opeře po stejné trase jako v prvé variantě, ale potom by nesměřovaly před nádražní halu, ale do Opletalovy ulice a dále na křižovatku s Bolzanovou. Poslední možnost navrhuje vést trať z Vinohradské na Václavské náměstí a potom do Opletalovy a k Bolzanově.

O propojení Vinohradské ulice s Václavským náměstím se mluví roky. Proti návratu tramvají se dlouhodobě staví Praha 1. Také proto prosazuje variantu vedení trati Wilsonovou ulicí. Tramvaje přestaly na náměstí jezdit v roce 1980.